Taçoy: İhtiyaçlarımıza uygun bir yapıyı tamamlamak istiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy iki günlük çalışma ziyareti için adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti ile biraraya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Taçoy, bakanlık bürokratları ve heyet ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Sosyal Hizmetler alanında yapılması planlanan geniş kapsamlı projelerin detayları ele alındı, karşılıklı talepler iletildi.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür yardımcısı Mustafa Tarlacı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki Aile Destek Merkezi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmetler Merkezi hakkında bilgiler vererek, Kuzey Kıbrıs’ta da benzeri bir oluşumun hayata geçmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Tarlacı 3 ayrı kategoride planlanan projenin Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacına göre dizayn edileceğini dile getirdi.

Taçoy: “En hızlı bir şekilde ihtiyaçlarımıza uygun bir yapıyı tamamlamak istiyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyetini ağırlamaktan son derece memnun olduklarını belirterek, bakanlık bünyesindeki sosyal hizmetler alanındaki ihtiyaçlar konusunda detaylı bilgiler verdi.

Eksikliklerin en hızlı bir şekilde giderilmesi ve tek bir çatı altında hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Taçoy “İnsanları mağdur etmeden bütünleşik bir sistemi hayata geçirmek bizler için son derece uygundur. Temennimiz en hızlı bir şekilde koşullarımıza ve ihtiyaçlarımıza uygun bir yapıyı Türkiye ile bütünleşerek tamamlamaktır” şeklinde konuştu.

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02/01/2023 15:40