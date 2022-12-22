Taçoy : İki devletlilik politikasıyla Lefkoşa’nın önemi arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un bir televizyon programına katılarak yerel yönetimler seçimlerini değerlendirmesine ilişkin basın bürosu açıklaması aşağıdadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy bir televizyon programına katılarak yerel yönetimler seçimlerini değerlendirdi.

Taçoy, Lefkoşa’nın amiral gemisi olduğuna vurgu yaparak, tek tanınmış belediye olması bakımından bu dönemde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ayrı bir önem arz etmekte olduğunu söyledi.

Taçoy, “İki devletlilik politikasında Lefkoşa’nın önemi bir o kadar daha fazlalaşmıştır. Bunu sahiplenmek lazım, bunu almak lazım” dedi.

Başkent olmasına rağmen Lefkoşa’nın grafiğinin yükselmediğini ve giderek alçaldığını ifade eden Taçoy, son sekiz buçuk yılda yapılan hiçbir şey olmadığını söyledi.

“HARMANCI, OLUŞAN BORCUN HESABINI VERMELİ”

Mehmet Harmancı’nın göreve kendi oyları değil, başka partilerin oyu ile geldiğine işaret eden Taçoy, “Kimse yanlış anlamasın ama benim oylarımla bana küfrediyor, benim oylarımla beni kötülüyor” dedi.

Mehmet Harmancı görevi Kadri Fellahoğlu’ndan devraldığında sadece sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borcu olduğuna, herhangi bir bütçesel borç bulunmadığına dikkat çeken Taçoy, şu an belediyenin 200 milyona ulaşan sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borcunun yanı sıra 140 milyonu aşan bir piyasa borcu bulunduğunu anlattı.

Taçoy, belediyenin artan gelirlerine rağmen oluşan bu borcun akıl dışı olduğunu ifade ederek, “Bir Lefkoşalı olarak bunun izahatını beklerim, bu paralar nereye gitti derim. Yatırımlara bakıyorum, yatırım sıfır. Bu durumu vatandaşa izah etmek Sayın Harmancı’nın görevidir” dedi.

Medyanın bu konuları gerçek anlamda işlemesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, yanıt bekleyen bir çok soru olduğunu kaydetti.

Taçoy, Lefkoşa’nın bir değişime ihtiyacı olduğunu ve bu değişimin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak, Lefkoşa’nın farklı bir boyuta evrilmesinin zamanının geldiğini aktardı.

“UBP’DE MÜNHAL MEVKİ YOK, HERKES KENDİ İŞİNE BAKIYOR”

Yerel seçimlerin ülkeyi erken seçime götüreceği söylemlerini de eleştiren Taçoy, mevcut yapıda bunun mümkün olmadığını belirterek, “Bunu nasıl yapacaklar, kimi kandırıyorlar” diye sordu.

UBP içerisinde yaşanan çekişmenin Mayıs ayı itibarıyla sonlandığını ve sulh yapıldığını ifade eden Taçoy, “şu an parti içerisinde münhal bir mevki yok. Herkes kendi görevini sürdürüyor” dedi.

UBP’nin dört yıl daha iktidarda olduğunun altını çizen Taçoy, sadece boş koltuklar için Haziran’da ara seçim olacağını kaydetti.

Taçoy, UBP’nin hükümetteki tek hedefinin yarım kalan işleri tamamlamak ve yeni projeleri başlatmak olduğunu belirterek, farklı boyutlarda değişimlerin gündeme geleceğini açıkladı.

Bir Lefkoşalı olarak Lefkoşa hakkında çok rahat konuşabildiğini anlatan Taçoy, Avrupa Birliği’nde KKTC’yi en fazla temsil etmiş birisi olarak geçmişte yaptığı çalışmalarla sağlanan kaynakları kullananların söylemlerini tebessümle karşıladığını söyledi.

Seçimden sonra devlet-yerel yönetim bütünlüğünün sağlanması üzerinde çalışacaklarını ifade eden Taçoy, hizmetlerin halka ulaşabilmesi adına sivil toplum örgütlerini de işin içine katmayı murat ettiklerini söyledi.

Taçoy, Lefkoşalılar’ın oy verirken nasıl bir hizmet istediklerini düşünerek adım atmalarını istedi ve “Sekiz buçuk yıldır yasemin kokulu değil de çok daha farklı bir Lefkoşa ile karşı karşıyayız. Bunun değişmesi lazım. Başkent başkent olmalı ve başkentin başkent olabilmesi için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Bunu yapabilecek yegane isim de UBP adayı Sadık Gardiyanoğlu’dur” dedi.

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22/12/2022 19:34