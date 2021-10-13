Taçoy: İkonlaşmak için değil, hizmet için adayım

UBP Lefkoşa milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, ay sonu yapılacak UBP Kurultayı’ndaki başkanlık yarışının, yarım kalan kurultayın bir rövanşı şeklinde geçeceğini, Faiz Sucuoğlu ile kendisinin ikinci tura kalıp ve kozlarını paylaşacaklarını söyledi.

Kararı üyelerin vereceğini ifade eden Taçoy, “Yıllardır UBP’nin koyduğu vizyona sahip çıktım ve o yolda ilerledim. Kazandığım tecrübeyi yansıtmak için parti başkanı olmalıyım” ddiye konuştu.

İkonlaşmak için değil, hizmet aşkıyla başkan adayı olduğunu belirten Taçoy, “Fotoğrafımı çerçeveletip duvara asmak için kullanmayın, oraya aileniniz fotoğrafını asın. Kendi çocuklarınızın resmini asın” dedi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bu yarış bir rövanş olacak”

Hasan Taçoy, UBP Kurultayı hakkında konuşarak, “Büyük ihtimalle bu yarış bir rövanş olacak. Faiz Sucuoğlu ile ben ikinci tura kalacağız ve kozlarımızı paylaşacağız. Tabii ki kararı vatandaş verecek. Yıllardır UBP’nin koyduğu vizyona sahip çıktım ve o yolda ilerledim. Kazandığım tecrübeyi yansıtmak için parti başkanı olmalıyım” dedi.

“Üyeyle buluşmak önemlidir”

UBP’nin 46’ncı kuruluş resepsiyonda gövde gösterisi yaptığını anlatan Taçoy, “Resepsiyondaki coşku ve kalabalık, dosta güven verdi. Çocuk yaşta bu işe girdim, broşür dağıttığım ve duvarlara afişlerini yapıştırdığım partimin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Resepsiyonda tabanla görüşme fırsatı bulduğunu belirten Taçoy, UBP’nin 16 bin 486 üyesi olduğunu ve tüm üyeye ulaşmanın zor olduğunu, böyle etkinliklerin daha fazla üyeyle buluşmak için bir fırsat yarattığını kaydetti.

“İkonlaşmak için değil, hizmet için adayım”

1976 yılında kurulan UBP’de 2010 yılına kadar tam 34 yıl, 4 genel başkanın hizmet verdiğini ardından ise 2011’den 2021 yılına kadar 10 yıllık süre ise 4 başkanın göreve geldiğini ifade eden Taçoy, benzer durumun CTP’de de olduğunu 2010’dan sonra CTP’de de 5 genel başkan göreve geldiğini ifade etti.

Böyle olmasının sebepleri bulunduğunu ifade eden Taçoy, “Ben bu sebeplerden bahsetmek istemiyorum. Ben neden aday oldum? İkonlaşmak için aday değilim, ben hizmet aşkıyla aday oldum. Resmimi çerçeveletip duvara asmak için kullanmayın, oraya aileniniz fotoğrafını asın. Kendi çocuklarınızın resmini asın ve dönün deyin ki ‘Ben bugün bu çocuklar için ne yaptım?’ Tek başımıza hizmet veremeyiz, el birliğiyle hep beraber hizmet vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşım hakkında yorum yapmak istemiyorum kararı üyeler verecek”

UBP’de Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’ndan sonra lider yetiştirilmediği ve Başbakan Ersan Saner’in hem partide hem de hükümette liderlik yapamadığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Taçoy, “Herkesin bir yönetim şekli vardır. Ersan Bey’in de kabul edilir veya edilmez kendine özgü bir yönetim şekli vardır. Kurultayda rakibim de olsa arkadaşım hakkında yorum yapmak istemiyorum, kararı üyeler verecek. Seçim bitince kurultayda aday olan dört kişi omuz omuza yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Eroğlu attığı adımlarla ve vizyonu ile lider oldu”

Derviş Eroğlu’nun attığı adımlarla ve vizyonu ile lider olduğuna vurgu yapan Taçoy, “Onursal Başkanımız Derviş Eroğlu, genç yaşlarda genel başkan oldu ve KKTC’ye faydalı olacak projeleri ortaya koydu. Üniversiteler, yol ağı ve telekomünikasyon konularında, altında imzası olan kişilerden birisidir. Hizmetleri saymakla bitmez. Teşkilatçılığı bilen yapısıyla farkını ortaya koydu. Bu özelliklere sahip başka kişiler elbette var” diye ifade etti.

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13/10/2021 13:46