Taçoy: İmzaların arkasındayız, Spor Dairesi'ne başvuruyoruz

Basketbol Federasyonu'na 23 Ağustos tarihinde 12 kulüp temsilcisinin imzasıyla olağanüstü genel kurul talebiyle başvuruda bulunan Eser Taçoy ve ekibi KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenleyerek son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Basketbol ailesinin içinden çıkan arkadaşlarıyla camiadaki rahatsızlıkları dikkate alarak yola çıktıklarını belirten Eser Taçoy, üzücü olanın kendilerine tüzük gereği cevap verilmesi gerektiği halde bir aydır geri dönüş yapılmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamalardan 7 kulübün imzasının kaldığını öğrendiklerini ancak bunun somut açıklamalarını ve gerekçelerini bilmediklerini belirten Taçoy, imzaların atılması aşamasında hiçbir baskı yapmadıklarını ancak Basketbol Federasyonu yetkililerinin baskıyla imzaları geri çekme yoluna girdiğini iddia etti.

Lokomotif kulüplerin imza atmadığı yönündeki tespitin ayrıştırıcı ve üzücü olduğuna değinen Eser Taçoy, " ben yaparım olur mantığının" kabul edilebilir olmadığını söyledi

Av. Sertbay: Tüzük ihlal ediliyor

Basketbol Federasyonu yönetiminin tüzükler çerçevesinde idare edildiğine dikkat çeken Av. Burçin Sertbay, mevcut yönetimin tüzükte sorunlar bulunduğunu kabul etmelerine rağmen iki yıldır revize edilmemesinin önemli bir hata olduğuna değindi.

Sertbay " Tüzüğün 19.ve 20. maddelerinde kulüplerin üçte ikisinin imzasıyla talep edilen genel kurulla ilgili 24 günde cevap verilmeliydi ancak keyfi davranılarak yapılmadı. Aktif üye sayısı bizlere belirtilmedi, üye aidatları toplanmadı. 16.maddeye göre de yönetim kurulu seçimimin 2 yılda bir yapılması gerekiyor. Başka maddede üç yılda bir yazıyor. Bu açıdan tüzük maddeleri ihlal ediliyor. Biz de önce Spor Dairesi'ne başvuruyoruz, tüzüğün uygulanmasını talep edeceğiz. Hukuk yolumuz da açık olacak" dedi.

Eser Taçoy'un ekibinde CEO olarak görev yapan Buran Atakan mücadelelerine devam edeceklerini, oynatılmayan liglerin ciddi sıkıntılar yarattığını, 7 oyla başkan seçilen birinin 7 imzayı ayrıştırıp dikkate almamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Üyelerden Arkan Arşehit de tescil edilmeyen lig olmasının, bütçede sıkıntılar varken 3×3 organizasyonlarına 113 bin TL'lik giderler bulunmasının çelişkili olduğunu söyledi.

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21/09/2022 20:53