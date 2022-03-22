Taçoy, İnşaatı Süren Engelsiz Yaşam Evi’nde İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Mineraliköy’de bulunan ve İkinci Etap Proje inşaatı devam eden Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, Taçoy’a ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Berhan Ongan, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, Planlama İnşaat Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileriyle Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği temsilcileri eşlik etti.

Engelsiz Yaşam Evi Projesi ve binanın durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Taçoy, Yaşam Evi’nin idari bölüm ve atölyeler ile yatakhane binası olarak inşa edilen binalarında incelemelerde bulundu.

KKTC’de farklı gelişen bireylerin sürekli kalabileceği ilk yatılı merkez olma özelliği taşıyacak Engelsiz Yaşam Evi, farklı atölyelerin yer alacağı eğitim ve rehabilitasyon merkezi, mutfak, çamaşırhane, idari bölüm ve 32 kişilik yatı evinden oluşuyor.

18 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen toplam 4500 metrekarelik Yaşam Evi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek.

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22/03/2022 14:15