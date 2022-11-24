Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işyerlerine yönelik denetimlerin eksiksiz devam ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı müfettişlerin başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, çalışma yaşamına yönelik tüm kontrolleri ara vermeden sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Taçoy, bir gazetede çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada, sadece son iki ayda 17 inşaatta iş sağlığı ve güvenliği, 182 iş yerinde ise kayıt dışılık denetimi yapıldığını söyledi.

Eylül-Ekim aylarında yapılan bu denetimlerde tespiti yapılan 509 çalışandan 102’sinin kaçak olduğunun belirlendiğini ifade eden Taçoy, gerekli ihtar ve cezaların söz konusu iş yerlerinde uygulandığını kaydetti.

Taçoy, denetimlere hız kesmeden ve ara vermeden devam edileceğini dile getirerek, “Ancak, sadece denetim ve ceza kesmekle kayıt dışılığı önleyemeyiz, iş güvenliğini sağlayamayız. Önemli olan gerekli bilinçlendirmenin sağlanmasıdır. Bu noktada sadece devlete değil, sektörlere, sendikalara ve diğer sivil toplum örgütlerine de önemli görevler düşmektedir. Çalışma yaşamına dahil olan herkesin yasal açıdan gereken yükümlülüklere uymak yönünde ulaşacakları bilinç mutlaka daha güzel sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır” dedi.

Konuyu sadece denetim ve ceza kesmek üzerinden ele alıp, bu yolla değerlendirme yapmanın yanlış ve yanıltıcı olduğuna işaret eden Taçoy, kuralara ve yasalara uymayanlara yönelik ceza ve müeyyidelerin yeterince caydırıcı olmadığını belirtti.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Bir yandan gereken bilinçlenmenin sağlanması için çalışırken, diğer yandan da kurallara ve yasalara uymayanlara yönelik cezaların da caydırıcılığını artırmalıyız. Özellikle de iş güvenliği ve sağlığı konusunda sektörlerle uyum ve işbirliği içerisinde atmamız gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Her çalışanın başta yaşamı olmak üzere her türlü güvenliğinin bizler için taşıdığı önem ve anlam ile hareket ettiğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarım.”

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24/11/2022 18:01