Taçoy: Kazanan birliğimiz olacak. UBP olacak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, yapılacak Genel Sekreterlik seçimlerinde tek kazananın olacağını, bunun da Ulusal Birlik Partisi olduğunu söyledi.

UBP Milletvekili ve UBP Genel Sekreter Adayı Taçoy, Genel Sekreterlik seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada şunları belirtti.

"Ulusal Birlik Partisi'nin en alt kademelerinden başlayarak pek çok kademesinde görevler yürüttüm. Genelde partinin hep saha adamı oldum. Yürüttüğüm bu görevleri adeta bir siyaset okulu olarak gördüm ve gerçek ülke siyasetini işte bu saha çalışmalarında öğrendim. Ulusal Birlik Partisi'nin örgütlenme çalışmalarının pek çoğunda arkadaşlarımızla sahalarda bulunduk, durmadık, yorulmadık, hep çalıştık. Bu aktıf çalışmalardan dolayı insanlar şahsımın yıllardır örgütçü kişiliğini ortaya koyuyorlar. İşte genel Sekreterliğe adaylığımın yegane sebebi, yıllarca biriktirdiğim bu tecrübelerimi, böylesi ulvi bir makamda partime hizmet ederek değerlendirmektir." dedi.

Genel Sekreterlik makamının gerçekten önemsenmesi gerken ulvi bir makam olduğunu hatırlatan Taçoy ;

"Ulusal Birlik Partisi'ne hayatlarını adamış ve bu görevi yürütmüş pek çok özel insan, bu görevin onurunu ve sorumluluğunu bir o kadar daha artırmıştır. Bu insanlar, sorumluluklarını yerine getirerek partimizin yarınlarının inşasına önemli katkılar koymuşlardır. Elbette bu görev onurlu olduğu kadar, çok önemli sorumlulukları da beraberinde getiren bir görevdir. İnanıyorum ki eğer partililerimiz takdir eder bu göreve gelirsek bizler de yıllar boyu biriktirdiğimiz tecrübelerimizi ve deneyimlerimiz sayesinde alnımızın akı ile bu görevin gereklerine yerine getireceğiz " dedi.

UBP'de bu seçimlerin de tek kazananının UBP olacağını söyleyen Taçoy;

" Ulusal Birlik Partisi adeta bir demokrasi şöleni gibi geçen kurultaydan tüm beklentileri boşa çıkararak, kavga etmeden, bölünmeden, tam tersine birlik beraberliğini daha da pekiştirerek çıkmıştır. Genel sekreterlik seçimlerinin de aynı olgunlukla gerçekleşeceğinden ve elini ovuşturanların bir kez daha beklentilerinin boşa çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu seçimin de tek kazananı yine partimiz olacaktır, birliğimiz, bütünlüğümüz olacaktır." şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Partisi'nde yaşanan ve yaşanacak olan tüm değişimlerin, birer nöbet değişimi olarak algılanması gerektiğini söyleyen Taçoy, Gerek Genel Sekreterlik gerekse MYK seçimlerine katılacak tüm adaylara yürekten başarılar diledi.