Taçoy: Kesik elektriğin bağlanması için bana başvuran olmadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı GündemArtı programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birikmiş borcundan dolayı kesilen elektrik enerjisi nedeniyle oksijen cihazı çalışmadığı için hayatını kaybeden yaşlı kadın konusuna ilişkin konuşan Taçoy, “Gülten hanım ve ailesini çok iyi tanıyan birisiyim, geç haber aldığım için cenazesine katılamadım. Kendisine gani gani rahmet dilerim” dedi.

Konunun siyaset malzemesi edilmesini ve konu üzerinden siyaset yapılmasını üzülerek izlediğini ifade eden Taçoy, konudan haberdar edilmediğini söyledi.

Bakan Taçoy, ailenin tümünü yakından tanıdığını ifade ederek, söz konusu soruna ilişkin olarak kendisine ulaşıp konuyu aktaran olmadığını aktardı.

Konuyu KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile de görüştüğünü dile getiren Taçoy, ona da olay öncesinde herhangi bir bilgi verilmediğini öğrendiğini anlattı.

Ailenin acısını daha fazla deşmemek adına daha da ileriye gitmeyeceğini kaydeden Taçoy, “Bunu yayanlar art niyetli olarak bunu yapıyorlar” dedi.

Bakan Taçoy, “Hiç kimse özellikle bana ulaşıp da bu işin bu şekilde yapılmasını arzu ettiğini dillendirmedi. Daha önceki dönemlerde oldu, aynı kişiler bana ulaştı ve yardımcı olduk. Ancak son olayda böyle bir şey yaşanmadı. Önceki dönemlerde bize ulaşıldı ve biz biraz tahsilat yapmak suretiyle elektriği bağladık. Ancak son olayda hiçbir şekilde haberim olmadı ve buna da çok üzüldüm. Gazetelerde yazılanlar tamamen spekülatiftir , gerçeklere dayanmamaktadır. Bu yıpratma politikasından öte birşey değildir” şeklinde konuştu.

Taçoy, aileye baş sağlığı dileklerini de iletti ve onların çektiği acıları çok iyi anladığını ifade etti.

20/02/2020 14:34