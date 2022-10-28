Taçoy, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu temsilcileri ile engelli sorunlarını görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkilileri ile engelli sorunlarını görüştü.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret ederek sorunlarını aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında engelli bireylerin beklentilerini içeren 14 maddelik istem paketini Bakan Taçoy’a ileten Yücetürk, en önemli taleplerinin başında engellilerin kamuda istihdamının önünün açılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir Engelli Dairesi oluşturulması ve Engelsiz Yaşam Evi’nin bir an önce hizmete açılması olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk konuşmasında, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmediğini ifade ederek, 600’e yakın engellinin iş beklediğini söyledi.

Engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için koordinatör bakanlık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü belirten Yücetürk, engelli olmayanların da Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’ndan faydalandığını dile getirdi ve engelli tanımının çerçevesinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Engellilerin sorunlarını tek çatı altında çözecek bir Engelliler Dairesi’nin Bakanlık bünyesinde oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin hayat bulmasının önemini vurguladı.

Taçoy: “Engelli Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek, Sosyal Devlet Olarak Önceliğimiz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Bakanlık olarak engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi amacıyla, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi Yasası’nın hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na gönderildiği bilgisini veren Taçoy, Yaşam Evi’nde bütçesi ve yönetimi özerk olan bir yapı kurmak istediklerini ifade etti. Yaşam Evi Merkezi’nin hizmet binasının fiziksel eksikliklerinin giderilmesi için özveriyle çalıştıklarını anlatan Taçoy, merkezin hizmete açılması için ilgili sivil toplum örgütleriyle de dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren bir Engelliler Birimi olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu kaydeden Taçoy, Engelliler Dairesi’nin oluşturulmasıyla engelli vatandaşlara daha çağdaş ve etkin hizmet verilebileceğinin altını çizdi.

Engelli vatandaşlarını verilerinin kayıt altında tutulacağı, günün şartlarına uygun, dijital bir veri tabanı oluşturmak için bir yazılım hazırladıklarını anlatan Taçoy, engelli bireylerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına daha çok katılımlarını sağlamak için, ilgili sivil toplum örgütleriyle periyodik olarak çalışma toplantıları yapacaklarını sözlerine ekledi.

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28/10/2022 15:01