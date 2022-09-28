Taçoy, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, toplu taşımacılık sektörünün sıkıntılarını Bakan Taçoy’a aktaran Birlik Başkanı Menteş Aytaç, sektörde yerel işgücü istihdamı konusunda sorun yaşadıklarını belirterek destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, tüm sektörlerin işgücü sıkıntılarını Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ve sorunlarının çözümü konusunda ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını ifade etti.

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28/09/2022 13:31