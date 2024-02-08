Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta bir çözüm şu anda bizim dışımızda farklı bir şekilde konuşulmakta.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtladı. UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarından sonra en büyük acıyı 6 Şubat depreminde yaşadığını ifade eden Taçoy, Kıbrıs Türk halkının bir büyük acı karşısında birlik ve beraberlik içerisinde adalet arayışı için yola çıktığını söyledi.

“TC yargı makamlarına güveniyoruz ve inanıyoruz ki adalet yerini bulacaktır” diyen Taçoy, depremde hayatını kaybeden 50 bine yakın insanın acısını herkesin yüreğinde olduğunu ifade etti.

Mavi Vatan’ın sınırlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları esas alınarak belirlendiğinin altını çizen Taçoy, KKTC’nin kıta sahanlığının böylece netlik kazandığını belirtti.

Taçoy, elektrikte enterkonnekte bağlantısının da büyük önem taşıyan bir diğer konu olduğuna işaret ederek, Avrupa’da özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında oluşan Almanya’nın ekonomik hegemonyası ile birlikte Kıbrıs adasına ilişkin farklı senaryoların konuşulmakta olduğunu söyledi.

BM’nin Kıbrıs konusundaki son girişimine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Taçoy, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yapmış olduğu ziyarete dikkat çekti.

“Bir dünya lideri olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki devletli bir çözümden bahsetmesi son derece önemlidir” diyen Taçoy, Erdoğan’ın bu söyleminin değişmesini beklemediğini kaydetti.

Taçoy, bu gelişmelerin yaşandığı bir ortamda BM tarafından atanan özel temsilcinin ziyaret edeceği Ankara’da da “iki devletli çözüm” mesajı alacağını vurguladı.

Açıklanan hayat pahalılığı rakamlarının sorulduğu Taçoy, harçlara yapılan zamların Şubat başında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu nedenle ilk hayat pahalılığı rakamlarının düşük çıkmasının normal olduğunu söyledi.

Taçoy, kış mevsiminin yaşanmasından dolayı elektrik tüketiminde artış olduğunu belirterek, elektrik faturalarındaki artışın bundan kaynaklandığını kaydetti.

Vatandaşların ilaca ulaşımı konusunda açıklanan yeni uygulama sonrasında ziyaret ettiği eczanelerde böyle bir durum olmadığı bilgisini aldığını ifade eden Taçoy, “Sayın Bakan bu işe tekrar bir göz atsın, dikkatli olsun. Bu işin toparlanması için eğer bir girişim yapmışsa, bu girişimin neticesindeki sonucu da incelesin.” dedi.

Taçoy, hükümetin büyük ortağı olan UBP’nin halkla iletişim sorunu yaşadığına vurgu yaparak, “bunun sebebi kurultaydır. Artık söylemekten yoruldum, 2024 kurultay yılıdır. Parti yetkili organları bir karar alacak ve ona da hepimiz uyacağız” dedi.

-“Kurultayda adayım…”

Yapılacak kurultayda aday olduğunu yineleyen Taçoy, “Sayın Başbakan geziyor ve Hasan çekilecek diyor. Öyle bir şey yok. Bu kendisinin canının çektiğidir, onu söylüyor. Sağ olsun arada benim de reklamımı yapmış oluyor.” şeklinde konuştu.

Siyasette hiçbir zaman hiçbir mücadeleden kaçmadığına işaret eden Taçoy, yapılan anketlerin UBP’nin doğru hedefe hareket etmediğini gösterdiğini söyledi.