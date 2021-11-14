Taçoy: KKTC, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve egemenliğinin simgesi

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14/11/2021

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Taçoy: KKTC, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve egemenliğinin simgesi

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının adada en az Rumlar kadar eşit ve egemen bir devlete sahip olma hakkının simgesi olduğunu ifade etti.

Devlete sahip çıkmaya ve geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Taçoy, “Eşit, egemen bir devlet olarak, mücadelemize devam edeceğiz. Dünya bizi anlayana kadar da bu mücadele devam edecek, çünkü haklıyız” dedi.

 

14/11/2021 13:54
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TAGS: Taçoy: KKTC, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve egemenliğinin simgesi
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