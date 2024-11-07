Taçoy: Kurultay defterini şimdilik kapattım, günü gelince açacağım

ads ads ads
07/11/2024

ads
Taçoy: Kurultay defterini şimdilik kapattım, günü gelince açacağım

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, meclis sürecini Kanal T’de değerlendirdi.

Ziya Öztürkler’in artık meclis başkanı olduğunu belirten Taçoy, tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti, parti kararına destek mesajı verdi.

Meclis iç tüzüğünü okuyan Taçoy, “ Meclis seçimi, genel seçimden farklıdır. 154 ve 157 maddeyi okuyun. Oy verirken tek mühür vurulacak denmiyor” detayını paylaştı.

“Aslolan KKTC ve UBP’dir” diyen Taçoy, “Kurultay defterini şimdilik kapattım, günü gelince açacağım” şeklinde konuştu.

UBP içinde “Suçlu 5 kişidir” söylemine karşı çıkan Taçoy, Rahmetli Denktaş’ın “başkasına çamur atan kendisi çamura batmış demektir” sözünü hatırlattı.

Taçoy, kurultayın ertesi günü sadece 5 arkadaşının kendisini ziyaret ederek hatır sorduğunu, diğer hiçbir milletvekilinin kendisini arayıp geçmiş olsun dilemediğini söyledi.

Taçoy, Yasemi Öztürk’ün sözlerinin çarpıtıldığını sözlerini ekledi.

07/11/2024 14:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: hasan taçoy, ubp, kurultay
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.