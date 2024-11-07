UBP Milletvekili Hasan Taçoy, meclis sürecini Kanal T’de değerlendirdi.

Ziya Öztürkler’in artık meclis başkanı olduğunu belirten Taçoy, tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti, parti kararına destek mesajı verdi.

Meclis iç tüzüğünü okuyan Taçoy, “ Meclis seçimi, genel seçimden farklıdır. 154 ve 157 maddeyi okuyun. Oy verirken tek mühür vurulacak denmiyor” detayını paylaştı.

“Aslolan KKTC ve UBP’dir” diyen Taçoy, “Kurultay defterini şimdilik kapattım, günü gelince açacağım” şeklinde konuştu.

UBP içinde “Suçlu 5 kişidir” söylemine karşı çıkan Taçoy, Rahmetli Denktaş’ın “başkasına çamur atan kendisi çamura batmış demektir” sözünü hatırlattı.

Taçoy, kurultayın ertesi günü sadece 5 arkadaşının kendisini ziyaret ederek hatır sorduğunu, diğer hiçbir milletvekilinin kendisini arayıp geçmiş olsun dilemediğini söyledi.

Taçoy, Yasemi Öztürk’ün sözlerinin çarpıtıldığını sözlerini ekledi.