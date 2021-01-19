Taçoy: Kurultayı Ekim’e kadar yapacaksak genel seçim Nisan 2022’ye kalır

BRT’de 14. Saat programına konuk olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy siyasi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte UBP Milletvekili Taçoy’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“GENEL SEKRETER ATAMA YÖNTEMİYLE DE YAPILABİLİR”

“UBP Genel Sekreterliğine aday değilim. Seçimin bugünlerde yapılması gerekir onu genel başkan yetkili kurulları ile birlikte kararlaştıracak ve yapacak.Kurultaya kadar kalan süre içerisinde UBP çok gel gitler yaşadı. Genel Başkan Genel Sekreterliği iki şekilde yapabilir. Ben bunu kendisine de söyledim. Genel Sekreteri atama yöntemiyle de yapabilir. Seçim yöntemiyle de yapabilir”…

“PARTİM NE GÖREV VERİRSE YAPARIM”

Sayın Genel Başkanınız atama yöntemi ile Genel Sekreterliğe sizi seçerse ne yaparsınız?

“Bana partim ne görev verirse, hangi görevi verirse ben onu yaparım. Dün bunu grup toplantısında da söyledim. Bana derse partim geçip Meclis’te katip olacaksın ben gider katip olurum”….

“BİZ SÜREKLİ SİLKİNİYORUZ”

“Vallahi biz sürekli silkiniyoruz. 2021 Ekimine kadar UBP Kurultayını yapmak mecburiyetindedir….Kurultayı Ekim’e kadar yapacaksak erken genel seçim Nisan 2022’ye kalır. Bunun kararını oturup parti içinde tartışmamız lazım. Böyle birşey olacaksa Ekim ayında kurultay yapılacaksa Seçimin Nisan veya Nisan sonrasına gitmesi lazım ta ki parti toparlansın ayağa kalksın.”

“EN GÜÇLÜ GÖRÜNEN FORMÜL EKİM AYINA KADAR KURULTAYIN YAPILMASI”

“Genel Seçim eğer Ekim de düşünülüyorsa Ekim’de kurultayın yapılması lazım. Çünkü yapmazsanız yasaya göre Yüksek Seçim Kurulu’nun hakkı vardır oraya gertirip kayyum atayabilir. Eğer 3 yılda siz kurultayınızı yapmazsanız kayyum gelir oraya oturur ve kurultayınızı yaptırır. Şuanda en güçlü görünen formül Ekim ayına kadar kurultayın yapılması ve ardından genel seçimin yapılmasıdır. Erken erken seçim ise gördükte hiçbirşey yürümüyor gelin hadi Mart’ta veya Nisan’da seçim yapalım. Küçük partilerin hiçbiri erken seçim taraftarı değil. YDP, CTP ve UBP dışında hiçbir siyasi parti seçime gitmek istemez. YDP’de en erken Ekim ayını telafuz ediyor.”

“Biz seçimden kaçan tarafta değiliz.Parti eğer bu seçimlerde ileriye gidecekse daha iyi bir yeri olacaksa tabi ki seçime gidelim de bu yeri alalım noktasında. Önemli olan ülkenin durumunun ne olduğu. Ülke bunu kaldırır mı kaldırmaz mı ona bir bakmak lazım”…

“UBP KENDİ İÇİNDE YAPTIĞI SEÇİMLERDEN SONRA DAİMA GÜÇLÜ ÇIKAR”

“2008 Kasımında biz kurultaya gittik. 2009 Nisanında ise seçim yaptık. Ve tek başımıza iktidara geldik. Bunu hiç kimsesi unutmasın. UBP seçimlerde güçlenir, güçlü çıkar. UBP kendi içinde yaptığı seçimlerden sonra daima güçlü çıkar”…

KURULTAYDA YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?

“Bunu tabi ki süreç gösterir. Şimdi şuandaki çalışmalarımız o yöndedir. Olacak şeklindedir. Partiye zarar vermeden herhangi bir şekilde şuandaki hükümete başkanlık eden sayın Ersan Saner’e haksızlık etmeden bu çalışmaları götüreceğiz. Ve parti içerisinde herhangi bir ikilem yaratmadan günü geldiği zaman münhal mevki ilan edildiği zaman bunları konuşacağız. Şimdi şuan bunları konuşmak çok erkendir. Şimdi şuanda hizmet zamanıdır. Yaşanan birşeyi ve yaşananları ileriye taşımak için ve onların ne olduğunu partili olarak nasıl sahiplenebildiğini ortaya koyabilmek için bir gayretin de varolduğunu halka ve vatandaşa göstermek mecburiyetindeyiz. Çıkıp konuşmakla bu işler olmuyor.”

FAİZ BEY İLE “GÜÇLÜ MALUM KİŞİ” KONUSUNU 40 DAKİKA BAŞ BAŞA KONUŞTUK

“Faiz Sucuoğlu ile konuşurum. Faiz beye birşey söylecek değilim. “Malum kişi” “malum kişi” diye gezer gezer anlatır da. Şunu söylemek isterim. Ben bu kadar güçlü bir kişiyim diye addediliyor. Bunun tartışmasını kendisi ile bir gün UBP grup odasında 40 dakika baş başa bir muhabbetimiz oldu. Orada da kendisine bunu söyledim. Madem ki bu kadar güçlüyüm Türkiye’yi hareketlendirebiliyorum adaya gelsin. Ve bir siyasi partiye müdahale etsin. Daha önceden niye yapmadım ki onu geri çektireyim ve tek başıma kazanayım bu seçimi ve gideyim. Sorusunu sorarım.”

“HİÇ KİMSE DE UMRUMDA DEĞİL GEREKİRSE YUMRUK YUMRUĞA DA KAVGA EDERİZ”

“Öyle bir müdahaleyi çağıracak kadar karakterimi de düşürmem. Hiçbir şekilde bunu yapmam. Onun için kendisi ne yaptığını iyi bilir. Bir yerde partinin tabanla arasının açılmasına engel olması lazım. Partinin tabanı ile barışık mesajların verilmesi lazım. İkincisi de Anavatan Türkiye’ye verilen mesajların da barışık olması lazım. Herhangi bir şekilde art niyetli veya kendimizi düşünerek mesaj vermek mecburiyetimiz yoktur. Bu mesajları kendi içimde yaptığımız tartışmalarda istediğimiz biçimde de yaparız. Hiç kimse de umrumda değil. Gerekirse yumruk yumruğa da kavga ederiz. Bu dışardaki insanları ilgilendirmez.Ama ekranlar karşısında sırf popülist davranalım diye bazı şeylerden kaçınmamız lazım”….

“ÜLKEME, PARTİME VERİLEN ZARARLARDAN RAHATSIZ OLDUM”

“Ülkeme partime verilen zararlardan her zaman için rahatsız olmuşumdur. Kendime ne kadar isterlerse versinler. Ben kendimi bildiğim için hiç umrumda değil. Onunla baş ederim. Ama diğerleri ile baş ertmek oldukça zordur”….

“YAŞANANLARI HALKA MAL ETTİK”

“Bugün tabi ki yaşananlar halkımızı çok ilgilendirir. İlgilendirmese de ilgilendirdi halkımızı. Çünkü biz bunu halka mal ettik. UBP içinde yaşananlar, kurultay, cb seçimi gibi işlerden dolayı birçok şey de geri kaldı”…

“ARIKLI KENDİNİ ÖNDE GÖSTERME SANATINI KULLANMAYA ÇALIŞIR”

“Gelinen aşamada yeni bir hükümet var. Bu hükümetin içerisinde bu işlerin nasıl yapılacağı noktasında henüz daha oturmuş birşey yok. Çünkü kraldan fazla kralcı olanlar da çıkacak. Geçtiğimiz dönemde UBP’liler bize hep şunu şikayet ederdi. Kudret bey çıkar da herşeyde beyanet verir. Şimdi kim yapar? Bunu Erhan Arıklı yapar. Her konuda çıkar beyanat verir. Kendini önde gösterme sanatını kullanmaya çalışır. Bu ne derece doğru ne derece yanlış. Hiç kimse Başbakanın önüne geçemez”…

“BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI TABELA KULLANABİLECEK BİR SIFATTIR”

“Anayasanın neresinde Başbakan Yardımcılığı var. Ben buna da şaşarım. Herhangi bir yasada Başbakan Yardımcılığı yazar mı? Ona da bir bakmak lazım ki yazmaz.Onun için bu sadece böyle tabela kullanabilecek bir sıfattır. Hiçbir yetkisi olmayan veya hiçbir düşüncesi olmayan bir olaydır. Burada bir hükümetin başı vardır. Tüm bakanların başı da Başbakandır. KKTC Anayasası der ki 10 tane bakanlığın başı Başbakandır. Her yapılan işten sorumlu olan Başbakandır. Sayın Başbakanın söylediğidir bağlayıcı olan”….

“MUHALEFETİN GÖREVİ HÜKÜMETİ YERMEK”

“Muhalefetin görevi tabi ki saldıracak. Tabi ki yerecek hükümeti. Nisan ayı tarihi erken seçim için yapılmış hareketlerdir. Muhalefet ordan bir sözü aldı erken seçim için. Ersan Saner’in kurduğu koalisyon hükümetine bakacak olursanız veya hükümet programını okuyacak olursanız ilk sayfasında şu yazar; Ekim ayında erken seçim değerlendirilecektir. Bu erken seçimdir”….

“ERKEN SEÇİMİN İYİCE HESAPLANMASI LAZIM”

“Şimdi şuanda bir erken seçim için Ekim ayında bir ışık yanmıştır. O ışığa doğru gidilir. Ekonomik durum ne olacak? Seçim ekonomisi ne demektir? Seçimde kamunun mali yapısı ve seçim ekonomisi bizi nereye götürür? Bunun iyice hesaplanması lazım.”

“BAŞBAKAN HAKLI OLARAK FEVRİ DAVRANDI”

“Sayın Başbakan erken seçim konusunda haklı olarak fevri davrandı. Nedeni ise şuydu. UBP’de çıkan adaya belli bir oyun çıkması. Milletvekili sayısından çok daha az bir oyun çıkması kendisini bu durumdaki bu düşünceye itmiş oldu. Onun için Başkan burda fevri bir davranış içerisine girdi bunu söylemiş olabilir ama haksız mı diye sorarsanız? Haklı derim. Nedeni de grubunun bir bütün olmasını ister. Bunu yapan arkadaşların ne olup bittiğini kendilerinin hesabını vermesini söylerim”. …

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19/01/2021 20:02