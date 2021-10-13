Taçoy: ‘Mağduriyet’ ve ‘Türkiye benim yanımdadırlar’ edebiyatları yanlıştır  

UBP Lefkoşa milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, önceki kurultayda neden adaylıktan çekildiğini defalarca anlattığını belirterek, gerektiğinde parti yararı için geri adım atmanın zafiyet olmadığını ifade etti. Taçoy, “Gerçek devlet adamlığı budur, dersler aldık” dedi.

Bir adayın “Türkiye yanımda”, bir adayın da “mağduriyet” üzerinden hareket ettiğine değinen Taçoy, iki adayın benimsediği “Geçen kurultay mağdur oldum ancak Türkiye ile sorunum yok” ve “Türkiye ile en iyi ben anlaşırım” şeklinde yaklaşımların yanlış olduğunu söyledi.

‘Mağdur oldum’ ve ‘benim yanımdadırlar’ edebiyatıyla hareket etmediğini ve etmeyeceğini ifade eden Taçoy, “Ülkem ve anavatanımla yoluma devam ederim. Bunları sözle söylemeye gerek yok” dedi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Gerektiğinde geri adım atılabilir”

Taçoy, “Gerektiğinde parti yararı için geri adım atmak zafiyet değildir. Gerçek devlet adamlığı budur. Söylenmeden dersler aldık. 16 Nisan 1993’te Hasan Hasipoğlu abimiz ile ilçe başkanlığı seçimime girdim ve kazandım. O dönem parti başkanımız Derviş Eroğlu beni aradı ve ‘Hasan Hasipoğlu ile bana ziyarete gel’ dedi. Beraber görüşmeye gittik ve dostça beraber çalışmaya devam ettik” dedi.

“Birileri fotoğraf çektirdi diye başkalarının da fotoğraf çektirmesi yanlıştır”

İstanbul’da yaşayan ve meclise gelmeyen Hüseyin Özgürgün ve annesi ile fotoğraf çektirenlere atfen açıklama yapan Taçoy, “Birileri fotoğraf çektirdi diye başkalarının da fotoğraf çektirmesi yanlıştır” şeklinde konuştu.

“İktidar ortakları ve muhalefet UBP ile uğraşıyor”

Mecliste yaşananlara bakınca hem iktidarın küçük ortaklarının hem de muhalefetin UBP ile uğraştığının anlaşıldığını anlatan Taçoy, “Hükümet ortakları da UBP ile uğraşıyor. Bu açıklamam ile Sayın Ersan Saner, UBP içindekiler de uğraşıyor diyecek” ifadelerini kullandı.

“Hükümet bugün bozulsa erken seçim 23 Ocak’ta yapılır”

Meclisteki aritmetiğe göre UBP dışında hükümet kurulma olasılığı olmadığını ifade eden Taçoy, “Hükümet bozulsun diyenler, alternatifini ortaya koyabilecek mi? Hükümet kurulmazsa 45 gün içinde seçime gidilmeli. Bugünden süreç başlasa 23 Ocak gibi seçime gidilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Seçimden önce bütçe ve yasalar geçirilmeli”

UBP’nin olmadığı bir hükümetin kurulamayacağını anlatan Taçoy, “Tarım sigortası bütçesi, hayvancının kuraklık parasının ödenebilmesi için geçirilmelidir. Küçük ortaklar meclise gelmiyor büyük parti yıpratılmak isteniyor. Muhaceret affının geçirilmesi için meclisin açılması gerekir. UBP meclise geliyor, hükümetten 2 kişi gelmiyorsa bu suç sadece onların mı?” diye sorguladı.

“Seçim yasakları hizmeti engelleyecek”

Seçimden korkmadıklarını ve 6 Şubat’ta seçime gitmeye hazır olduklarını vurgulayan Taçoy, “Seçimden çok önce seçim yasağı getirmek, birçok mağduriyete neden olur. Örneğin kamu münhalleri yapılamaz, her yıl yapılan tahıl ve arpa buğday ekimi için vatandaşa arazi kiralanamaz” dedi.

“Bütçe bitirilmeden seçime gidilmemelidir”

Anayasal süreç işleyecek olursa en geç ocak ayı sonunda şubat ayı başında seçime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, “2022 yılı pandeminin tamiri ve ayarlarının yapılacağı yıldır. Ayarlar içinde ekonominin kontrol bacağı olan bütçeyi kaybettiremezsiniz. Bir yıllık kayıp belki de 5 yıllık bir kayba neden olacak. Bütçe bitirilmeden seçime gidilmemelidir” diye konuştu.

“Pandemi döneminde bir yılda 2 seçim kaldırmaz”

2022 yılında erken genel seçim ve yerel seçim olmak üzere 2 seçim bulunduğuna işaret eden Taçoy, “Belediye seçimleri ertelenmeli ve reform yasası yapılmalı. Pandemi döneminde bir yılda 2 seçim kaldırmaz. Ekonomik noksanlıklar olabilir. Evet, Anayasa 4 yıl sonra yerel yönetimlerde seçime gidilmesini emreder. Ancak ya Anayasa değiştirilmeli ya da ‘mücbir sebepten dolayı’ ertelenebilir” ifadelerini kullandı.

“Tatar, UBP resepsiyonunda duygusal bir konuşma yaptı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UBP resepsiyonunda yaptığı konuşmayla tarafsızlığını yitirdiği yönünde yapılan bazı eleştirileri yanıtlayan Taçoy, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen yıl aynı dönemde cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve ardından seçimi kazandı. Bu nedenle duygulandı ve gururlandı. Bir yıl önce parti başkanlığı yaptığı partinin resepsiyonuna gitti. Seçimde beraber çalıştığı kişilerle karşılaştı ve duygusal bir konuşma yaptı. Bunlar normal insani hareketlerdir” dedi.

“UBP’yi eleştiren hükümet ortakları kendine baksın”

UBP’yi eleştiren ve hükümetteki pozisyonlarını değerlendireceklerini açıklayan DP ve YDP’ye de değinen Taçoy, “Küçük ortaklar, UBP sayesinde hükümete geldiler. Neden parçalandıklarına bir baksınlar. 25 milletvekili meclise geliyor ancak kendi partilerinden olan kişiler gelmiyor” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’i iyi bir noktada bıraktım ancak durumu kötüye gidiyor”

Çıkılamayan ihaleler ve kirli akaryakıt ile gündeme gelen KIB-TEK hakkında da konuşan Taçoy, “Mayıs 2019’da Enerji Bakanlığı görevine geldim. Görevden giderken, borçları büyük oranda azalttım. KIB-TEK, parası hazır akaryakıt ve çıkılan ihalelerle şimdiki Ekonomi ve Enerji Bakanı’na bırakıldı. Enerji Bakanı olduğumda ‘kurumu özelleştirmeyeceğim ve zam yapmayacağım’ dedim. ‘Zam yapmadım’ diye zarar ettirdim deniliyor. Zam yapmadan da zarar ettirilmesi önlenebilir. Maliyet hesaplaması yapılarak sorun çözülebilir” dedi.

“ ‘Mağdur’ ve ‘benim yanımda’ edebiyatıyla hareket etmem”

Adaylardan birinin Türkiye üzerinden hareket ettiğine diğerinin de mağduriyet edebiyatı yaptığına işaret eden Taçoy, “Geçen kurultay mağdur oldum ancak Türkiye ile sorunum yok” ve “Türkiye ile en iyi ben anlaşırım” şeklinde yaklaşımların yanlış olduğunu söyledi.

‘Mağduriyet’ ve ‘Türkiye benim yanımda’ edebiyatıyla hareket etmediğini ve etmeyeceğini ifade eden Taçoy, “Ülkem ve anavatanımla yoluma devam ederim. Bunları sözle söylemeye gerek yok. Avrupa, İngiltere ve Amerika eyalet parlamentolarına gitseniz beni tanıyanlar var” ifadelerini kullandı.

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13/10/2021 14:02