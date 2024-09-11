Taçoy: Mahkeme geçici bir karar vermemiştir

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, partinin gerçekleşen örgüt seçimlerine ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen kararla ilgili açıklamada bulundu.

Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi’nin Kıymetli Üyelerine, Dava Arkadaşlarıma Sesleniyorum” hitabıyla başladığı açıklamasında, UBP dün kurulmuş bir parti olmadığını vurgulayarak, “Devletimizin de kurucu partisi olan UBP, bugüne kadar 22 tane olağan kurultay yapmıştır. Partimizin tüzüğü ortadadır” dedi.

“MAHKEME GEÇİCİ BİR KARAR VERMEMİŞTİR”

“Parti tüzüğümüzü ihlal eden örgüt seçimleriyle ilgili olarak bugün medyaya yansıyanlar hakkında görüşlerimi açıklamak isterim” diyen Taçoy, “Her şeyden önce mahkeme geçici bir karar vermemiştir. Tüzüğe aykırılık teşkil eden seçimlerle ilgili olarak daha önce verilmiş ara emirleri esinleştirmiştir.

Buradan çıkan asıl sonuç, makamı, sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin UBP Tüzüğüne aykırı işlem yapamayacağı, herkesin bağımsız yargı kararlarına uyması gerektiğidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, “Ancak mevcut Genel Başkan ve kendisi de bir avukat olan mevcut Genel Sekreterin bu yasa ve tüzük tanımayan tavrının halen devam ettiğini üzülerek görüyoruz” şeklinde sürdüren Taçoy, “Bizler pek çok defa kurultay sürecinin mevcut tüzüğümüze uygun biçimde yapılmasını ve çıkan sonuç ne olursa olsun bunu saygıyla karşılayacağımızı belirtmiştik” anımsatmasında bulundu.

“MAHKEME KARARLARINI ÇARPITARAK KAMUYOUNA DUYURDULAR”

“Öyle anlaşılıyor ki devletin ve partinin bütün imkanlarını kendi koltuğu için seferber eden sayın Üstel bu sürecin böyle yürütülmesine imkân vermemekte kararlıdır” diyen Taçoy, alınan mahkeme kararlarının çarpıtılarak kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, “Parti tüzüğümüzde son derece açık ve net bir şekilde ortaya konmuş olmasına, bizlerin ve ülkenin önemli hukukçularının uyarılarına rağmen, alışkın oldukları “ben yaptım oldu” tavrıyla, yasadışılığı oldubittiye getirip partimizin ortak iradesini hükümsüz kılmak isteyenler bugün duvara toslamışlardır” dedi.

Ünal Üstel başkanlığındaki mevcut UBP yönetiminin, yaptıığı açıklamayla bağımsız mahkemelerimizin verdiği kararların adeta yok sayılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasının üzücü olduğunu vurgulayan Taçoy, “Bu ülkenin en köklü ve en büyük partisinin 23. Olağan Kurultayını mahkemelere düşürmekle ellerine ne geçeceği sorusunun cevabını kıymetli üyelerimizin takdirine bırakıyorum” ifadesinde bulundu.

“KAZANAMAYACAĞINIZ BİR SEÇİMİ TÜZÜĞE AYKIRI OYLARLA MI KAZANACAĞINIZI HESAP EDİYORSUNUZ?”

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Sayın Üstel’in bütün derdinin 23 Ocak 2024’ten sonra üye yapılmış kişilerin oy kullanmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisine soruyorum, UBP’nin on binlerce kıymetli üyesi varken neden parti tüzüğümüze aykırı biçimde son altı ay içinde üye yapılmış olanların oy kullanmasında ısrar ediyorsunuz?

Kazanamayacağınız bir seçimi tüzüğe aykırı oylarla mı kazanacağınızı hesap ediyorsunuz?”

Mahkeme kararları çerçevesinde bundan sonrası için gerekli tüm düzenlemelerin tüzüğe uygun biçimde yapılmasının takipçisi olacaklarının altını çizen Taçoy, “İnanıyorum ki değerli üyelerimiz kurultay günü yalnızca UBP’yi tek başına iktidar yapacak bir genel başkanı değil aynı zamanda hukuka ve kurallara uyan bir yönetimi de seçeceklerdir” dedi.