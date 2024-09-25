Taçoy mesaj vermeye devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi kuruştayında yüzde 33 oy alarak tamamlayan Hasan Taçoy ve ekibi, çalışmaya devam ediyor.

Taçoy, kendisi ile birlikte hareket eden milletvekillerinin ardından bugün de kampanya ekibi ile fotoğraf paylaştı. Taçoy, kurultay sonrası meclis içerisinde ve parti meclisinde de muhalefete devam edeceği mesajını vermişti. Taçoy, bazı müşavir ve bürokratlarla yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabuından paylaştı. Masadaki harita ise dikkatlerden kaçmadı. Taçoy, bir kez daha Übal Üstel ve ekibine, "durmayacağız" mesajı vermiş oldu.