Taçoy: Partime Layık Bir Genel Başkan, Ülkemin Hak Ettiği Bir Başbakan Olacağım

Hasan Taçoy, adaylık sürecinde partililerinden aldığı destek ve güvene teşekkür ederek, bu güvene layık olmak için kararlı bir şekilde çalışacağını ifade etti. Taçoy, partisinin layık olduğu bir Genel Başkan ve ülkenin hak ettiği bir Başbakan olma hedefiyle yola çıktığını belirtti. Halkın ve partisinin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getireceğini vurgulayan Taçoy, "Gönül borcumun da görev borcumun da bilincindeyim," diyerek bu sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getireceğini taahhüt etti.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

“PARTİME LAYIK BİR GENEL BAŞKAN, ÜLKEMİN HAK ETTİĞİ BİR BAŞBAKAN OLACAĞIM”

Adaylık sürecinde gerçekleştirdiğim ziyaretlerimde hissettirdikleri tüm güzel duygular için partililerime teşekkür ederim. Bana olan inançlarını ve güvenlerini en içten duygularıyla gösteren bu güzel insanlarımıza hem gönül hem de görev borcum var. Öncelikle onların bana gönüllerinde verdikleri yere layık olmak için çalışacağım. Güvenlerini asla sarsmayacağım. Hem partimiz UBP’ye layık bir Genel Başkan, hem de ülkemizin hak ettiği bir Başbakan olacağım. Halkımın gönlünde bana verdiği o güzel yerin değerini asla unutmayacak ve buna uygun davranacağım. Onlara bir de görev borcum var. Çalışmam için, üretmem için ve sorunları çözmem içim bana verdikleri görevi eksiksiz yerine getireceğim. Hiç durmadan ve bir an bile yorulmadan.. Gönül borcumun da görev borcumun da bilincindeyim…