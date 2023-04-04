Taçoy: Resimlenen bu trafolar sabote edilmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine cevaben yaptığı konuşmada, resesyonla devletlerin nasıl mücadele ettiğine değinerek, burada piyasanın değerleri ve iş hayatının devamına bakıldığını, yatırıma yön vermeye çalışıldığını kaydetti.

Bu konudaki çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyleyen Taçoy, günü geldiği zaman çalışmaların paylaşılacağını aktardı.

Arz güvenliği konusuna değinen Taçoy, Vizyon 2035 çalışmasını hatırlatarak, Vizyon 2035’e göre 2030 yılında 850 mw’lık bir enerji arz güvenliğine, 2035 yılında 1150 mw’lık arz güvenliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Taçoy, bu rakamın pik kullanımın iki katını ifade ettiğini anlattı.

Şu anda pik kullanımın 330 mw, arz güvenliğinin ise 458 mw olduğuna işaret eden Taçoy, bunun üretiminde yaşanılan kapasite sıkıntılarına ve arızalı makinelere değindi ve AKSA’nın olmadığı bir senaryoda bu kapasitede üretimin nasıl başarılacağını ve başka yatırımcının ne kadar sürede bu güce ulaşılabileceğini sordu.

-"Ülkenin siyasi ve stratejik yapısı Kıb-Tek'in özelleştirilmesine izin vermez"

“Elektrik Kurumu özelleştirilemez. Bu ülkenin siyasi ve stratejik yapısı buna izin vermez” diyen Taçoy, şu anki yapıda özelleştirilmiş noktaları açıkladı. Taçoy, özelleştirilmeyen kısımlarda, iletim hatlarında, güçlendirme ve yükseltme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ara bölgedeki güneş enerjisi çalışmalarının gecikme sebebinin, Güney tarafın tesisin işletilmesindeki egemen olma çabası olduğunu söyleyen Taçoy, bu projenin de Vizyon 2035’ten çıkan bir çalışma olduğunun altını çizdi. Taçoy, “Bu çalışmaları biz yaptık. O yol haritası olmayan hükümetin yol haritası var” diye konuştu.

Taçoy, “bu ülkenin elzem ihtiyacı olan 650 kusur hazır güce ihtiyaç var” dedi, buna nasıl ulaşılacağının ve enterkonnektenin tartışılması gerektiğini belirtti.

Taçoy, polis tarafından 10 trafonun tespit edildiğini ve resimlenen bu trafoların sabote edilmiş olduğunu söyleyerek, bu trafoların 6’sının idare tarafından tamir edildiğini, şu anda ise sendikanın trafoları tamir etmek üzere 3 saat süre istediğini açıkladı.

Namık Kemal Lisesi’nin YONPAŞ’a olarak taşınma konusuna da değinen Taçoy, hava muhalefeti nedeniyle binanın kapılarının gelmesi geciktiğini, bunun yanında Gümrük’te iş yavaşlatma eylemi olduğundan dolayı süreçte 5 günlük bir gecikme yaşandığını söyledi.

Elektriğe ilişkin SKALA projesi başta olmak üzere, Protokol’de yer alan projeler hakkında bilgi veren Taçoy, bu ülkenin bu yıl bir şantiye alanına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 18:53