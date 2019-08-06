Taçoy: ''Rum Yönetimi'nin sondaj çalışmaları yapması hukuka aykırı''

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Rum Yönetimi'nin sondaj çalışmaları yapmasının hukuka aykırı olduğunu, KKTC ve Türkiye'nin bu hukuksuzluğu gidermek için ortak çalışmalara başladığını kaydetti. Yer altı kaynaklarının tümünün iki tarafa ait olduğunun Annan planında da kabul edildiğini anımsatan Taçoy, Güney Kıbrıs'ın bu sonuca rağmen AB ve Yunanistan'dan aldığı destekle tek taraflı müdahale ettiğini dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi'inden (UBP) verilen bilgiye göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katılarak Doğu Akdeniz, enerji, ARGE çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“ALDIĞIMIZ KARARIN SONUNA KADAR ARKASINDA DURACAĞIZ”

15 Temmuz 1974 Yunan darbesini hatırlatarak konuşmasına başlayan Bakan Taçoy, Yunan cuntasının Kıbrıs Cumhuriyetini ele geçirmek için yaptığı darbeyi dünyanın görmediğini, bu girişime Türkiye’nin müdahale ettiğini söyledi. Taçoy, haklı olan tarafın Türk tarafı olmasına rağmen dünyanın bu konunun tersini kabul ettiğini belirterek Doğu Akdeniz’de bugün yaşanan gelişmeleri geçmiş dönemin ışığında değerlendirdi.

Taçoy, yer altı kaynaklarının tümünün iki tarafa ait olduğunun Annan planında da kabul edildiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın bu sonuca rağmen AB ve Yunanistan’dan aldığı destekle tek taraflı müdahale ettiğini belirtti.

“Egemenliği tartışılan bir ülkenin böyle bir bölgede kazı yapmasına izin verilir mi, yanıt hayır” diyen Taçoy, “Güneyin böyle bir girişimi olamaz. Çünkü egemenlik sorunu ile ilgili bir başka taraf vardır ve müdahildir. Bu ülke KKTC’dir. Siz iş birliği yapmadınız, KKTC de Türkiye ile bir anlaşma yaptı. Türk Petrolleri anonim ortaklığı ile anlaşma yapıldı. 2 sismik gemi bölgeye geldi, araştırma yaptı, kazılar da başladı. Aldığımız kararın sonuna kadar arkasında duracağız. Çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz” diye konuştu.

“AKINCI-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİNDEN BEKLENTİLERİM”

9 Ağustos tarihinde yapılacak Akıncı-Anastasiadis görüşmesi hakkında da değerlendirme yapan Taçoy, görüşmeden beklentilerini açıkladı. Taçoy şunları ifade etti:

“Hidrokarbon konusunda komisyon, komite gibi bir kararın alınmasına karşı çıkacağız. Kıbrıs Türk halkının hakkı olan bir çok konunun çözüme ulaşması lazım, ambargolara son verilmesi lazım. Güney kendi siyasi emelleri için Cumhuriyet gücünü kullanarak her şeyi yaptı, bunların ortaya konulması lazım. Maraş ve iki devletlilik konusu önemlidir. Güney hiçbir şeyi Kıbrıs Türkü ile paylaşmayacak. İki taraflılık mutlaktır. Bu aşamadan sonra da olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Akıncı inşallah ona göre davranır. Hayallerle dünya bunu istedi denmez.”

ENERJİ KONUSU

Bakanlık çalışmaları ile ilgili de konuşan Taçoy, enerji konusunun çok merak edildiğini kaydederek, enerjide yapılacak çalışmaları aktardı.

Taçoy gelecekte farklılıkların olacağının altını çizerek, ortaya konulacak projelerle yenilenebilir enerjiyle çalışma yapılması gerektiğini, geniş kapsamlı çalışma yaptıklarını belirtti. “Bugünkü şartlarda oluşturacağımız yüzde 20 oranındaki bir güneş enerjisi, bizim sistemi ne kadar etkileyecek diye sorarsak, kurulan sistemle bunun fiyatları hiç etkilemeyeceğini, kapasiteyi düşürmeyeceğini söyleyebilirim” diyen Taçoy, Enerji verimliliği yasasının geçmesi gerektiğini, kime bağlı çalışacağı noktasında çalışmanın devam ettiğini, ihtiyaç duyulan maddelerin yerleştirildiğini ve halkın lehine bir sonuç ortaya çıkacağını söyledi.

AR-GE

Araştırma geliştirme ile ilgili projelerini de anlatan Bakan Taçoy, şöyle konuştu:

“ODTÜ bir kampus oluşturdu, içine teko-park yaptı. Yani AR-GE ve inovatif çalışmaların yapılabileceği bir yer. Teknoloji parklarını bizim bazı amaçlar için kullanmamız lazım. Benim bir düşüncem geldi diyen gencin, bu ister vatandaş olsun, ister olmasın, gelen düşüncesine katkı sağlamalıyız. Bu kişiye 100 bin dolar bulup şirket kuracaksın dersek bulamaz. Ben bunu serbest bırakmalıyım. Bunu bırakırken yerli ortak bul dememeliyiz. Ben senden projenin nihayetini arıyorum. Düşüncesi gelen insana düşüncesini yapabilmesi için katkı sağlamam lazım. Bu ilk dönem, kuluçka, gelişim dönemi takip edilmeli. Üretilen her neyse patent çalışmasını devlet yapmalı. Bunu yapacağız. İkincisi dünyadaki bir kurumun yapmasını istediği bir çalışmayı yapabilecek bir merkez oluşturup, bunun yeni bir sanayi sahası olarak nitelendirip, networkü sağlamak zorundayız. Yurt dışında AR-GE’ye önem veren şirketleri kendi bünyemize almamız lazım. Akademisyen, öğrenci, iklimin getirdiği avantajlar var. Bunları değerlendirmek isterseniz, KKTC de deneyebileceğiniz imkanlar var.”

“UBP’NİN GÖSTERECEĞİ ADAY MUTLAKA İKİNCİ TURUN ADAYIDIR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin adayı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Taçoy, partinin adayının belli olmadığını ve tüzük gereği kararı parti meclisinin vereceğini söyledi. Taçoy, şöyle konuştu:

“UBP her seçime hazırdır. Tüm siyasi partiler hazırlıkları tamamladık dedikleri noktada UBP zaten hazırdır. Sorun yok. UBP’nin göstereceği aday mutlaka ikinci turun adayıdır. Ve kazanacaktır. Kimse aklından çıkarmasın. Karşısında kim olursa olsun ikinci turun adayıdır. Bunun bir tek şart var; Parti önderleri konuş üzerinde iyice hesap yapıp tavır koymalıdır. Yılların verdiği tecrübeyle bunları gördüm.”