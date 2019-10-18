Taçoy, savaş uçaklarının KKTC üzerinden geçmesini değerlendirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yunanistan’a ait 3 savaş uçağının, ülke hava sahasını ihlal etmesinin bölgedeki gerginliği artıracağını söyledi.

Taçoy yaptığı açıklamada, “Yunan-Rum ikilisi şunu unutmamalıdır ki; bölgede yaratacakları gerginliklerin karşılığı mutlaka olacaktır. Mavi Vatan’ın sahipsiz kaldığını düşünmesinler, bedeli ağır olur” dedi.

18/10/2019 12:45