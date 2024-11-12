Taçoy: Seçimlerin iki sonucu vardır; Ya galip gelirsiniz ya da muhalif olursunuz...

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Genel Kurultayı döneminde yaşananlarla ilgili “Ben o defteri kapatmadım ancak şimdi zamanı değil” ifadelerini kullandı.

UBP’nin şimdi milletvekillerine ihtiyacı olduğunu kaydeden Taçoy, “Ben kurultayda çıkan sonucu hazmetmedim. Günü saati geldiğinde tartışacağız” dedi.

Hasan Taçoy’un konuşması şöyle:

Ben kurultay defterini kapattım. Anca o defter açılacak. Ne zaman açılacağının kararını ben vereceğim. Zamanı geldiğinde bu defter açılacak. Şimdi değil. Şimdi UBP’nin tüm milletvekillerine ihtiyacı var. Bana da ihtiyacı vardır diğer arkadaşlarıma da ihtiyacı vardır. Onun için ben bunun tartışmasını şimdi yapmıyorum. Biz seçime girerken hep şunu söyledik; Sonucu kabul etmezseniz sakın o seçime girmeyin. Siyasette seçimlerde beraberlik olmaz. Siyasi seçimlerin iki sonucu vardır; Ya galip gelirsiniz ya da muhalif olursunuz. Bunun başka ismi yoktur.

Ben kurultayda çıkan sonucu hazmetmedim. Ben bunu Ünal Üstel’e de söyledim. O gün orada yaşananları ben asla unutmam. Ama şimdi şuanda onun şikayeti değil partimizin geleceğidir önemli olan…

Kurultaya ilişkin kendisinde 96 saatlik 6 değişik kameradan görüntüler olduğunu anlatan Taçoy, hepsini tek tek izlediğini söyledi.

Kurultaya neler yaşandığının hesabının şimdi sorulmayacağını ifade eden Taçoy “Günü saati geldiğinde tartışacağız” dedi.