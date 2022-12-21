Taçoy şehitleri andı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda şehitleri andı.

Taçoy mesajında, “21 Aralık 1963, bir halkı yok etmek üzere katliama girişenlerin, eşi benzeri görülmemiş bir varoluş mücadelesini başlattıkları tarihtir. 1963’te başlayan ve tam 11 yıl boyunca devam eden varoluş mücadelesinde, Kıbrıs Türkü özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik uğruna canı pahasına savaşmıştır” dedi.

Varoluş uğruna yapılan mücadelede bir çok şehit verdiklerini, toplu mezarlarda soykırımlara uğradıklarını, göç ettirildiklerini ama asla pes etmediklerini ifade eden Taçoy, “Direndik, savaştık ve başardık” ifadelerini kullandı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Tüm dünyanın ve adının önüne ‘Barış’ kelimesi eklenerek Kıbrıs’a gönderilen Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde savunmasız Türk köyleri acımasız saldırılara uğradı. İşlerine giden, evlerine dönen insanlarımız kaçırılarak katledildi, kuyulara atıldı. Yıllar sonra ancak kemiklerine ulaşabildik.

Kurulan ortaklık devletine ancak üç yıl tahammül edebilen Rumlar, terör örgütü EOKA ile Kıbrıs’taki Türkleri yok etmeye ve Ada’yı Yunanistan’a bağlayarak ENOSİS emellerine ulaşmaya çalıştılar.

Ancak başaramadılar. Çünkü karşılarında Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve bağımsızlık aşkı ile yoğrulmuş Kahraman Mücahitlerimiz vardı.

Anavatanına olan inancını ve güvenini asla yitirmeyen Kıbrıs Türkü tam 11 yıl boyunca varoluş mücadelesi verdi.

11 yılın sonunda Anavatan Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşan Kıbrıs Türkü bugün artık kendi devletinde huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.

Ancak yaşadıklarımızı ve şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız… Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirim. Ruhları şad olsun"

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21/12/2022 10:22