Taçoy: Sertoğlu’nun girişimi önemli

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yönelik girişimi değerlendirdi.

Taçoy: sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkesini, ülke gençliğini ve Futbolu seven bir siyaset adamı olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yönelik KTFF girişimini selamlıyorum." dedi.

Hasan Taçoy'un açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunu ortadan kaldırmak adına, yeni bir hukuki girişim başlattı.

Dünyada bilinen, en önemli spor uyuşmazlıklarına hukuki çözüm getiren Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), var olan Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız spor ambargosuna karşı, başvurulması gereken önemli bir hukuk merkezidir. Merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan, spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş olan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yönelik KTFF girişimini selamlıyorum.

Kıbrıs Türk futbolundan yola çıkarsak, tesis altyapımız, kulüp bütçelerimiz, lisanslı futbolcu sayımız, kamp tesislerimiz, hakemlerimizin aldığı uluslararası eğitim, teknik adamlarımızın aldığı uluslararası eğitim, FIFA, UEFA standartlarındadır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu; 30 Ekim 1955 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Hem Kıbrıs Türkü'nün kendi arasında futbol organizasyonlarını düzenlemiş, hem de uluslararası kuralları uygulayarak gençliğimize dünya standartlarında imkan sunma görevini bu güne kadar başarı ile yürütmüştür. 1955’den 1960’a, 1960 Cumhuriyeti’nden, 1974’e o zorlu koşullarda…

1975’den de bugüne, Kıbrıs Türkleri hep oyunun içerisinde oldu. Kıbrıs Rumlar’ı İle bazen aynı kadrolarda, bazen rakip olarak sahanın içerisinde kaldı. Futbol, sahada, FIFA, UEFA kuralları ile oynanan bir oyun. Siyaseti öne sürerek, Kıbrıs Türk gençliğini on yıllardır oyunun dışında tutma çabası insanlık onuru adına da suçtur. Her platformda bunu dile getirmemiz kaçınılmazdır. Futbolcularımız yeterlidir. Hakemlerimiz yeterlidir. Teknik adamlarımız yeterlidir. Futbol Kulüplerimiz yeterlidir. Alt yapılarımız yeterlidir. Tesis alt yapımız bir çok ülkeyi kıskandıracak düzeyde iyidir, bunla gurur duyuyoruz. Geriye bir tek, bu insanlık dışı spor ambargosunu kaldırmak kalıyor.

Hukuki mücadele, her zeminde Kıbrıslı Türklerin haklarını da koruyarak, olası bir çözüm noktasında vazgeçilmez olan “eşitlik” ilkesine uygun şekilde evrilmelidir. Buna desteğimiz her platformda tam olacak. Ülkesini, ülke gençliğini ve Futbolu seven bir siyaset adamı olarak, şu anda da bir bakan olarak KTFF’nin bu girişiminde, manevi ve maddi olarak üzerime düşen neyse, her platformda yapmaya hazırım. KTFF’nin bu girişimini, siyasetin dışında tutup, insan hakları temelinde ele alarak sonuçlandırmak hepimizin görevidir.

Sayın Hasan Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusundaki kararlılıkları nedeniyle kutlarım. Bu süreçte, siyaset adamı olarak değil, ülkesini seven bir vatandaş olarak bana düşen bir görev varsa, seve seve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumu belirtmek isterim.

25/01/2020 23:35