Taçoy: Siyasi çıkarlar hiçbir zaman parti ve ülke çıkarlarının üstünde olamaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, siyasi çıkarların hiçbir zaman parti ve ülke çıkarlarının üstünde olmadığını, partiye hizmet etmenin gurur ve şeref olduğunu ifade ederek, bu nedenle halk önüne çıkmaktan ve siyaset konuşmaktan korkmadıklarını söyledi.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, "UBP’nin makamı, koltuğu ne olursa olsun kimsenin tekeline alamayacağı kadar büyük parti olduğunu, korkuların değil, cesaretin hakim olduğu ve bu cesaretle bugünlere gelmiş bir parti olduğunu, kimsenin babasının tapulu malı olmadığını, ülkenin kurucu iradesi olduğunu" ifade etti.

Taçoy, “Kişisel korkularımıza partisel etiketler koymaya çalışmak, bu partiyi kurmuş olan ecdadımıza yapılabilecek en büyük saygısızlık olur.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, açıklamasında, “Biz UBP’yi ne mahkemelerde tartıştırırız ne de medyada reyting avcılığının mezesi yaptırırız. UBP tabanını korku tüneline sokarak bundan siyasi çıkar elde etmek isteyecek kadar kendi partisini ve ülkesini tanımayan birisi olabileceğine ihtimal vermek istemeyiz.” ifadesine de yer verdi.

Taçoy şunları da kaydetti:

"Sormak isteriz, UBP’nin genel başkanı olmaya aday zat, bugün kendi partisinden olan bir rakibi ile aynı ortamda görüşlerini anlatmaya cesaret edemezken, yarın bir muhalefet partisinin genel başkanının karşısına nasıl çıkacaktır?

Ya da, bu sefer kaçmak için acaba ne gibi bir yol icat edilecek, nasıl bir bahane uydurulacaktır?

Bizim başkalarını susturmak gibi bir çabamız olmadığı gibi kendi sesimizi duyurmak gibi kaygımız asla olmamıştır. Biz her zaman olduğu gibi üyelerimizin ayağına gidiyoruz. Üyelerimiz bizi gelip buluyor. Dertleri, şikayetleri dinliyoruz. Çözümlerimizi anlatıyoruz.

Burada esas olan adaylar arasındaki farkı ortaya koymaktır. Bunun yolu ve yöntemi de bütün dünyada bellidir.

Geliniz bu işi olması gerektiği gibi yapalım.

Korku bu partiye yakışmaz. Kendine güveni olan, UBP gibi bir partiyi ve ülkeyi yönetecek kişi, medeni bir tartışmadan kaçmaz.

Cesaretle halkımızın önüne çıkalım ve konuşalım.

UBP’nin ortak ve güçlü iradesinin desteğini almaya talip olan herkes bu iradeyle er yahut geç ama mutlaka yüzleşeceğini bilmelidir."