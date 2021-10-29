Taçoy: Sucuoğlu’nun bana yönelik bir sözünü ona yakıştıramadım

UBP milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, kurultaydaki rakibi, genel başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu’nun katıldığı bir TV programında, kendisi için “pislik” kelimesini kullandığını belirterek, bu açıklamaların bir genel başkan adayına yakışmadığını söyledi.

Sucuoğlu’nun ‘kendisini kastederek, 2013 yılında UBP’den ayrıldığı dönem için ‘bazı pislikler partiden ayrıldı diye’ değerlendirme yapmasını eleştiren Taçoy, “Bu, çatışma yaratan ve partiyi bölen bir üsluptur. Pislik kelimesi ile hırsına yenik düştü, özür dilesin” dedi.

Faiz Sucuoğlu’nun anketlerde açık ara önde gittiğini söylediğini ama o anketleri kimsenin görmediğini öne süren Taçoy, “Anketlerde birinci çıktıysa o zaman anket şirketini de açıklasın” diye konuştu.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Saner, Sucuoğlu’nu hedef gösterdi”

30-31 Ekim’de yapılacak UBP kurultayı ve video skandalı hakkında konuşan Taçoy, “Yarın olağanüstü kurultayın yıldönümü. UBP’nin ve KKTC’nin geleceğini tartışmamız gereken süreçteyiz. Video olayı elbette kurultayın seyrini değiştirdi. Aday sayısı azaldı. Ersan Saner, tavır ortaya koydu. Faiz Sucuoğlu’nu hedef gösterdi” dedi.

“Halk, hazmetmediği noktada cezayı keser”

Video ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili bugüne kadar üslubunu bozmadığını anlatan Taçoy, “Bazen söylediğimi yanlış yazdılar. Kıbrıs Türk halkı farklıdır. Olayları çok fazla dile getirmiyor ancak hazmetmediği noktada cezayı keser” ifadelerini kullandı.

“Muhalefete, olgunluğundan dolayı teşekkür ederim”

Video ile ilgili yürütülen soruşturma konusunda polise güveninin tam olduğunu vurgulayan Taçoy, “Yargının hassasiyetine de güvenim tam. Muhalefet de siyaseti koruma adına video olayıyla ilgili olgun bir davranış gösterdi. Ciddi duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Siyasi kuruma verilen zararı gidermek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Telefonu gömerken, bir başkası görüntü alıyor”

Videodan etkileyen ve etkilenen taraflar olduğuna işaret eden Taçoy, “Anayasaya göre mahkemede olan bir olay kürsü dokunulmazlığı kullanılarak eleştirilemez yönlendiremez. Tahkikat devam ediyor çok yorum yapmak istemiyorum ama telefonu gömerken bir başkası görüntü alıyor. Olacak iş değil, sanki dizi filmlerdeki olaylar oluyor. Şu anda tutukluluklar uzatıldı, soruşturma bitmeyecek başka mevzular da çıkabilir. Yüz sene bu olayla yaşayamayız. Sulh yoluna gidilmeli” dedi.

“Pislik kelimesi ile hırsına yenik düştü”

Faiz Sucuoğlu’nun katıldığı bir TV programında, ‘2013 yılında UBP’den ayrıldığım dönem için ‘bazı pislikler partiden ayrıldı diye’ yorum yaptığını belirten Taçoy, “Bu açıklamalar, genel başkan adayına yakışmaz. Çatışma yaratan ve partiyi bölen bir üsluptur. Pislik kelimesi ile hırsına yenik düştü, özür dilesin” diye ifadelerini kullandı.

“Partiden ayrıldıktan sonra sevinci ve hüznü yaşadım”

Kısa süreli partiden ayrıldıktan sevinci ve hüznü birlikte yaşadığını aktaran Taçoy, “Parti içinde ve halk arasında mücadele verdim. Siyaset kurumundaki yaraların sarılması için çalışmalar yaptım ve insanlara anlatmaya çalıştım. UBP ile DP’nin hükümet kurması için çalıştım” dedi.

“Sucuoğlu, anket iddialarıyla algı operasyonu yapıyor”

Faiz Sucuoğlu’nun anketlerde açık ara önde gittiğini söylemesiyle ilgili konuşan Taçoy, “Anketler yayınlandı ancak sosyal medya üzerinden yapılan anketlerde yanılgı olabiliyor. Örgütlü bir şekilde oy verilebiliyor. Yarıda kesilen bir ankette aldığı yüksek oylarla algı operasyonu yapıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan anketlerle ilgili, beni destekleyenlere oy vermemelerini istedim. Anketlerde birinci çıktıysa o zaman anket şirketini de açıklasın” şeklinde konuştu.

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29/10/2021 17:43