Taçoy: ''Tüm söylediklerinden sonra hükümetten çekilmezse kendisine yazık eder''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına yanıt verdi. Genç TV’de katıldığı bir programda konuşan Taçoy, YDP'nin Parti Meclisi toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesini önceden öngördüğünü belirtti. Taçoy, "Söylediklerim gün bitmeden doğrulandı" diyerek söz konusu toplantının Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC ziyaretinden sonraya ertelendiğini ifade etti.

Taçoy, programda Arıklı’nın "Benim muhatabım değil" ifadelerine de sert yanıt verdi:

"Herhalde Sayın Arıklı’nın muhatabı bizim örgüt başkanlarıdır ki örgüt başkanlarımızı suçlayarak bu yola girdi. Örgüt başkanlarımızı dikkate almak istedi ve örgüt başkanları şu işleri yapıyor ama biz yapamıyoruz dedi. Demek ki muhatabı bizim örgüt başkanlarımızdır. Beni muhatap almadığına göre onlardır muhatabı. Mecliste 26’yı herhalde başkası bulur diyorum kendisine. Biz değiliz. O yüzden muhatabı kimdir diye sorduğunda, elbette ki benim ve arkadaşlarımdır. Her vekildir. Sayın genel başkanımızdır, başbakanımızdır, tümüdür, hükümet ortaklarıdır. Hepsi muhatabıdır, bundan kaçamaz.

Muhatabın eğer Ünal bey ise, basın yerine git otur ve Ünal bey ile konuş. Kusura bakma ama benim ensemden siyaset yapamazsın. Benim güvenoyumla benim üzerimden siyaset yapamazsın.

Tüm söylediklerinden sonra hükümetten çekilmezse kendisine yazık eder."