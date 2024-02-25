Taçoy: Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşma önemli gelişmeler sağlayacak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Taçoy, daha önceden de işaret etmiş olduğu “bizi ve bölgemizi ilgilendiren konularda bir kazan kaynıyor” ifadesinin bu gelişmeyle doğrunlanmış olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında Kıbrıs konusunda ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TPAO ile yapmış olduğu anlaşmayı anımsatan Taçoy, geçtiğimiz hafta yaşanan önemli bir gelişme ile bu anlaşmanın daha da büyük bir anlam taşımaya başladığını kaydetti.

Taçoy, bölgeden çıkarılacak doğalgazın en ekonomik bir şekilde Avrupa’ya ve diğer ülkelere taşınmasını sağlayacak hattın KKTC’den geçerek Türkiye’ye ulaşmakta olduğunu belirterek, bununla birlikte Türkiye’nin sadece Doğu Akdeniz’in değil, Rusya ve Azerbaycan ile bölgedeki tüm diğer gaz kaynaklarının buluştuğu bir dağıtım merkezi haline geleceğini söyledi.

“Türkiye’nin böylelikle bölgedeki gaz arzını tüm taleplerle alternatifli bir şekilde buluşturan bir merkeze dönüşeceğini ifade eden Taçoy, “bu gerçekle Kıbrıs meselesi iki devlet politikası üzerinden bir anlaşma ile sonuçlanır. Göreceksiniz bunun kokuları yakında çıkacak, yakında konuşulacak. Ben iddia ediyorum ki ve sürekli olarak da söylüyorum, bölgede bazı gelişmeler var. Bir kazan kaynıyor ve bundan birşeyler çıkacak diyorum. Mısır bu gelişmeler bir örnektir. Yapılan anlaşma ile Türkiye’nin Mavi Vatan politikası içinde yer alan Münhasır Ekonomik bölgede Mısır’ın payı artmış, Güney Kıbrıs’ın ise azalmıştır” dedi.

Taçoy, dile getirdiği tüm gelişmelerin bölgedeki siyasi çatışmaların sonunu getireceğini ifade ederek, “bir dünya lideri olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikasından asla geri adım atmayacak” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çözüm anahtarının adının “Türkiye” olduğunun altını çizen Taçoy, bunun yerine farklı şeyleri koymanın mümkün olmadığını belirtti.

Kıbrıs’a ilişkin bölgede ve dünyada bir çok önemli gelişme yaşanırken, KKTC’de iç çekişmelere sıkışan siyasiler bulunduğuna değinen Taçoy, “sen burada Dikilitaş Politikası yaparken ve kendi merkezi siyasetinle uğraşırken, dünyada senin etrafında çok şeyler gelişiyor ve sen bunun dışında kalıyorsun. Öyle bir değişim olmalı ki, dünyayı tepeden seyreden bir kişinin oraya gelmesi lazım. Bu işlerden anlayan, bilen insanların bu işleri yapması lazım. Çünkü bölgemiz gerçekten hassas ve bölgemizde hararetle gelişen bir çok iş var. Bölgemiz zenginlikleri elden gitme yolundadır. Bunu değere katmak bir tek Türkiye ile mümkün olur” şeklinde konuştu.

Yabancılara Mal Satışı konusuna ilişkin olarak, “kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz” ifadesini kullanan Taçoy, kaç ev yapıldığı, bunların kimlere satıldığı ve kaç tane tapu çıktığı sorusunun sorulması gerektiğini söyledi.

Taçoy, satışı yapılan yerlerde verilen tapu sayısının yüzde 10’u geçmediğini dile getirerek, geriye kalanların sözleşmeler ya da şirketler aracılığıyla el değiştirdiğini, ancak tapu çıkarılmadığını aktardı.

Bu satışların tamamının tapuya çevrilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “gerekirse toprağın devletin olduğunu ilan eden kuralı hayata geçirip, satın alanın 99 yıllığına aldığını beyan eden kararları üretmek gerekecek” dedi.

Güney Kıbrıs’ta Dipkarpaz ve Koruçam’a yeni yerleşimciler gönderilmesinin konuşulduğu hatırlatılan Hasan Taçoy, bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, devamında farklı konuların gelebileceği uyarısında bulundu.

Pile’de başlatılan yol çalışmasını kimsenin engelleyemeyeceğini belirten Taçoy, ara bölgede bulunan Pile’yi Rum tarafının sahiplenmeye çalıştığını anlattı.

Taçoy, Pile’ye ilişkin farklı politikalar geliştirilmesine gerek duyulduğunu ifade ederek, “biz hem kendi içimizde hem de dışımızda bunu tartışıp anlatmalıyız ki, Pile bir ara bölgedir” dedi.

Güney Kıbrıs’ın Yeşilhat Tüzüğü’nün arkasına saklanarak Kuzey’den alınan emtiaların Güney’e geçmesini engellediğine işaret ederek, Güney’de iyi niyetli hiçbir politika bulunmadığını vurguladı.

Taçoy, Rum Yönetimi’nin Kuzey’den gelen bazı araçlara sorun çıkardığına ve geçiş izni vermediğine de dikkat çekerek, benzer uygulamanın mütekabiliyet esasına göre Güney’den gelen araçlara da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Hasan Taçoy sözlerini, “Türkiye’deki yerel seçimlerin ardından Kıbrıs’taki görüşmeler yeniden başlar. Bu bilinen bir gerçektir. Ama biz hala kendi içimizde yarattığımız sorunlarla boğuşmaktayız” diyerek tamamladı.