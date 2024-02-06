Taçoy: Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik terör saldırıları hedefine asla ulaşamayacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki polis noktasına yönelik terör saldırısını kınayarak, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik terör saldırılarının hedefine asla ulaşamayacağını vurguladı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, "saldırıda görev başındaki polislerin üstün başarı göstererek bir faciayı önlediğini" belirterek, saldırı sırasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

“Yaşanan bu son saldırı bir kez daha göstermiştir ki, Anavatanımız Türkiye, terör örgütlerinin hedefi halindedir. Bugüne kadar teröre karşı ortaya konulan başarılı mücadelenin ne kadar haklı ve yerinde olduğu gerçeği de bir kez daha gözler önüne serilmiştir” ifadelerini kullanan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü terör girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı’nın kahramanca mücadelesi sayesinde sonuçsuz kalacağına inanç belirtti.

Bu tür saldırıların Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini daha da pekiştiren, vatanına olan bağlılığını artıran aciz girişimler olarak kalacağını kaydeden Milletvekili Taçoy, “Saldırıya karşı koyarken yaralanan kahraman polislerimize de acil şifalar diler, bu tür hainlikler karşısında Aziz Türk Milleti’nin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.