Taçoy: UBP 48'inci yaşını kutlarken almamız gereken kararlar, atmamız gereken adımlar var

UBP milletvekili Hasan Taçoy, partinin 48’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında, “UBP’ye yapıştırılmak istenen haksız sıfatların gerçek olmadığını göstermek adına almamız gereken kararlar, atmamız gereken adımlar var” dedi.

Taçoy mesajında, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının sadece siyasi ve ekonomik anlamda refaha ulaştırmadığını demokrasinin gelişmesine, geleneksel yapıya kavuşturulmasında da öncü olduğunu belirtti.

UBP’nin mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Taçoy, “Şahsıma tevdi edilmiş tüm görevleri layıkıyla yerine getirmiş birisi olarak, alnım ak ve yüzüm pak şekilde partime ve halkıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Hasan Taçoy mesajında şunları da kaydetti:

“Ülke genelinde en geniş tabana sahip olan UBP'de parti içi demokrasinin ülke demokrasisine doğrudan etkisini bir an bile unutmadan hareket etmeliyiz. Kişisel menfaatler doğrultusunda değil, mensubu olduğumuz Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmeli, planlarımızı o yönde yapmalıyız. Ulusal Birlik Partisi'nin 48'inci yaşını kutlarken, ileriye dönük planlarımızı kişisel bazda değil, müşterek zeminde oluşturmalıyız. Bugün partimize yapıştırılmak istenen haksız sıfatların gerçek olmadığını göstermek adına almamız gereken kararlar, atmamız gereken adımlar bulunmaktadır. Yarını beklemeden bu yola bugün girmek, ülkemizin geleceğine olan borcumuzdur.”