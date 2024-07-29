Taçoy, UBP Parti Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 21 Eylül’de yapılacak 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığına resmi adaylık başvurusunu bugün yaptı.

Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’ne saat 11.00 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Taçoy, başvurusunu UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu. Taçoy daha sonra sonra basına açıklamalarda bulundu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, bir yılı aşkın süredir partinin doğru şekilde yönetilmediğini ifade ettiğini ve ilk adım olarak bununla mücadele ettiğini kaydetti. Bugün başkanlık için başvuru yaparak ikinci adımını attığını söyleyen Taçoy, bu kararı alırken partisine, ailesine ve arkadaşlarına güvendiğini belirtti. Taçoy, “Üçüncü adım artık partililerin atacağı adımdır.” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi güneşinin daha fazla parlayacağı bir dönem” mesajı veren Taçoy, ekiplerinin hem parti, hem de hükümete ilişkin çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

“Hedefimiz, partinin üstündeki kara bulutların kalkmasını sağlamak.” diyen Taçoy, ülkeye verdiği değer ve partisiyle partililerine olan inancına değindi.

Kurultayda yaşanacak demokrasi yarışını bir kişinin kazanacağını ifade eden Taçoy, başvurusunun partisine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.