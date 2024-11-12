Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs’ta erken seçim ihtimalini değerlendirdi “Erken seçime gitmek küçük partilere yarar” dedi.

Meclisteki sorunun hem UBP hem de CTP tarafından aklıselim bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Taçoy “UBP tabanı yerinde duruyor. Kimsenin ağzının suyu akmasın” mesajı verdi.

Hasan Taçoy’un konuşması şöyle:

Bir tarafta Ulusal Birlik Partisi, diğer tarafta Cumhuriyetçi Türk Partisi ikisi de meclis başkanlık sorununu aklıselim bir şekilde çözmesi gerek. Ülkeyi bu şekilde kilitleyip seçime gitmek hiç birimize yaramaz. Yaracağı yerler bellidir bunlar küçük partilerdir.

Küçük partiler derken Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi bunlara yarayacak olan bir seçime gideceksiniz.

CTP ben sayımı arttıracağım diyor. Ne kadar artacak? 19’dan 20’ye mi çıkacak? Bilemediniz 21’e mi çıkacak? UBP kaybedecek diyorlar nereye düşecek 18’e 19’a mı? Bunların hepsini oturup hesabını kitabını iyice yapıp karar veren bir yönetime ihtiyaç var. Hem CTP içerisinde hem de UBP içerisinde.

En son yapılan anketlere baktığımda UBP tabanı yerinde duruyor. Şikayetçi mi? Evet. Ancak ziller çaldığında bu taban sandığa gider. Kimsenin ağzının suyu akmasın. Öyle kaybedecek böyle kaybedecek diye.