Taçoy “UBP Yönetimi”ni Seçmen Listesi Konusunda Uyardı

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, 21 Eylül’de gerçekleşecek olağan parti kurultayında oy kullanacak seçmenlerin listesine yönelik olarak tespit ettiği yasadışılıklar konusunda parti yönetimine uyarıda bulundu.

Taçoy bugün Lefkoşa’da parti genel merkezine giderek bu yöndeki uyarı mektubunu iletti.

Burada basına açıklamalarda da bulunan Taçoy, parti tüzüğünü bile uygulamayan bir yönetim üslubu bulunduğuna işaret etti.

“Bu yapı ne yazık ki her gün biraz daha ileriye taşınmaktadır” diyen Taçoy, bunun UBP’ye ciddi zarar veren bir durum olduğunu söyledi.

UBP üyelerinin haklarını korumak maksadıyla hareket ettiğini kaydeden Taçoy, “UBP’nin bunca yıldır süren demokrasiye olan inancının tescili için buradayım” dedi.

“Bir miletvekili olarak eğer bunu yapmayacaksam bir milletvekili olarak benim buralarda bir işim olmaz” ifadelerini kullanan Taçoy, 22 Temmuz’dan bu yana yapılan örgüt seçimlerinde birçok itiraz davası açıldığına ve çok sayıda ara emri alındığına işaret etti.

Hasan Taçoy, UBP tüzüğünde kurultayda oy kullanılabilmesi için en az 180 günlük üyelik süresi şartı bulunduğuna işaret ederek, tüzüğün 6’ncı maddesinin 21’inci fıkrasında bu konuda temel hüküm bulunduğunu vurguladı.

Bu duruma gore 23 Ocak 2023 ve öncesinde üye yazılmış kişilerin kurultayda oy kullanma hakkına sahip olduğunu ifade eden Taçoy, bu tarihten sonra yazılmış ve tüzüğün açıkça belirttiği 6 aylık süreyi doldurmamış kişilerin ise bu kural gereği oy kullanma hakkı bulunmadığını söyledi.

Taçoy, söz konusu tüzük kuralına uygun listeyi YSK’dan aldıklarını ve UBP yönetimine iletilmek üzere parti idare amirine teslim ettiklerini aktardı.

Kurultayın bu liste çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Taçoy, “Partiyi her gün mahkeme koridorlarına götürmek ve dava açtırmak gibi bir halimiz yoktur. Ünal Bey buna bir an önce çare bulmalıdır. Partinin karar mekanizmaları toplanıp buna bir çare üretmelidir ve o üye listesi herkesin önüne konmalıdır. Her gün ilçelere farklı farklı listelerin gitmesi doğru değildir” dedi.

“Benim niyetim partimizin hakkını koruyabilmektir” diyen Taçoy, hafta sonu yapılacak ilçe yönetimleri seçimleri ile 1 ay sonraki kurultaya herkesin elinde sarih listeyle gitmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, “UBP’yi mahkeme koridorlarında süründürmesinler, tüzük ne emrediyorsa, yasa ne emrediyorsa onu yapsınlar” dedi.

Diğer aday olan Ahmet Karavelioğlu’nun da benzer itirazları bulunduğunu ifade eden Taçoy, bu itirazların parti yönetimi tarafından dikkate alınarak gereğinin yapılmasını istedi.

13/08/2024 16:26