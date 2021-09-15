Taçoy: UBP’nin birliği ve bütünlüğü KKTC ile özdeşleşen bir unsur

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, UBP’nin birliği ve bütünlüğünün KKTC ile özdeşleşen bir unsur olduğunu söyledi.

Taçoy, Kulis Kıbrıs Web Tv’de Gazeteci Ulaş Barış’ın sorularını yanıtladı.

Hasan Taçoy, elektrik ücretlendirmeleri ile alakalı yanlış uygulamaların yapıldığını belirterek elektriği hesaplarken AKSA’ya verilen ücretin fuzuli olduğuna değinerek fiyatlandırmanın yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi.

“EKONOMİK YÖNLENDİRMELER YANLIŞ”

Ülkede ekonominin planlı ilerlediği takdirde paraya da ulaşılabileceğini vurgulayan Taçoy, ekonomik yönlendirmelerin yanlış olmasından dolayı kamu maliyesinin zorlandığını kaydetti.

Taçoy, ekonominin aritmetiğinin çok iyi yapılması gerektiğine değinerek ekonomik istikrarın arz talep dengesine bağlı olduğunu belirtti.

Paraya karşı talep olmadığı takdirde ürünlerin fiyatlarının da yükselmeye başlayacağını anlatan Taçoy, talep edilenin arz edilebilir olması gerektiğini ifada etti.

“MÜDAHALE SÖYLEMELERİ İLE ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu’nun UBP kurultayına müdahale iddiaları ile aslında mağduru oynadığını kaydeden Taçoy, Sucuoğlu’nun iddia ettiği seçimden çekilmesi için yapılan baskıları ve evinden alınması gibi söylemlere açıklık getirmesi çağırısında bulundu.

Taçoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Türkiye yetkilerinin hiç işi yokmuş gibi KKTC içerisindeki UBP’nin seçimlerine müdahale ettikleri söyleniyor. Bu söylemler KKTC içerisinde çıktı. Bunlar Faiz Bey’in söylemlerindendir. Faiz Bey kendisini evden aldıklarını söylemiştir. Buyurusun kendisini evinden kimler aldığı söylesin”

Konuyla ilgili bir algı yaratılmak istendiğine değinen Taçoy, Faiz Sucuoğlu’nun mağduru oynanması ile birlikte bir başka devletin suçlanmasının doğru bir algı olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin UBP içerisindeki kurultaya müdahale etmediğini söyleyen Taçoy, müdahale söylemlerinin Türkiye’den değil KKTC içerisinden geldiğine dikkat çekti.

UBP Genel Başkan Ersan Saner’in belirli güçlerin birleşmesi ile bir hareket içerisinde olduğunu belirten Hasan Taçoy, arkasında bir grup insanın olduğunu gördüklerini ama bu durumun partiye başkan seçilmesi için yeterli olup olamayacağının da görüleceğini kaydetti.

Saner’in Başbakanlığında özellikle ekonomi yönetimi konusunda sıkıntıların görüldüğüne işaret eden Taçoy, bu konularla ilgili yeteri derecede bilgi sahibi olunmadan beyanatlar verilmemesi gerektiğini söyledi.

“KİMİN BAŞKAN OLACAĞINA TABAN KARAR VERECEK”

2010 yılında UBP Genel Başkanı Dr.Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kendisinin partide doğal başkan olarak görüldüğünü ancak “Eroğlu’nun veliahtı söylemleri” nedeniyle bunun gerçekleşmediğini kaydeden Taçoy, bugün gelinen noktada taban ile yaptığı çalışmalarla bir noktaya ulaştığını, ve şimdi de partinin tabanının kimin başkan olacağına karar vereceğini dile getirdi.

Taçoy,UBP Kurultayında seçilmesi halinde bütçeyi belirleyerek erken seçim tarihinde anlaşıldığı takdirde gerekirse geniş tabanlı hükümet kurabileceğine işaret etti.

UBP’nin birliği ve bütünlüğünün KKTC ile özdeşleşen bir unsur olduğuna değinen Taçoy, UBP’nin köklü temellere dayanan yapısıyla her şart ve durumda iktidara oynayacağını ve kurultay ile ülkenin başbakanını belirleyeceğini söyledi.

Taçoy: “Bu başbakan KKTC’yi 5 yıl yönetecek şekilde göreve gelecektir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



15/09/2021 13:01