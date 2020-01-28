Taçoy: Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım!

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28/01/2020

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Taçoy: Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,  halka ucuz enerji  sağlamak için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Netelsan firmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü Halil & Doğan Elektrik Müteahhitlik firmasının lansman gecesinde konuşan Taçoy, “Ülkemizde kullanılan enerjinin fiyatını düşürüp, halkımızın kullanımına vereceğiz. Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaktayım ve yapmaya da devam edeceğiz. Umarım güzel sonuçlar alırız” dedi.

28/01/2020 18:43
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TAGS: Taçoy: Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım!, haber, kıbrıs,
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