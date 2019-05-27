Taçoy: Ülke ekonomisiyle ilgili bir plan yapılması gerekir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, reel sektörü hareketlendirme düşüncesinde olduğunu belirtti.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerde esas noktanın ticari entegrasyonun sağlanabilmesi olduğunu vurgulayan Taçoy, elektrikte 3’lü tarifenin de farklılaştırılması gerektiğini söyledi.

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu, ülke ekonomisiyle ilgili bir plan yapılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda ekonomi politikalarının oluşmasında etkili sadece bir sözleşmeli personel bulunduğunu kaydeden Taçoy, bu işin bir kişi ile olamayacağını söyledi.

Taçoy ‘benim düşüncem reel sektörü hareketlendirmek. Bunu yaparken kümeleşme politikalarını da gündeme getirmek’ diye konuştu.

Taçoy, hızlı çalışmayla bir eylem planı ortaya koyma niyetinde olduğunu da belirtti.

Reel sektörü canlandırmak için kısa vadede düşük faizli kredileri piyasaya sürmek gerektiğin kaydeden Taçoy, aynı para birimini kullanan ülkeler arasında ticari entegrasyonun şart olduğuna dikkati çekti.

Bakan Taçoy, elektrikte 3’lü tarifenin farklılaştırılması gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Taçoy, 3’lü tarifenin farklılaştırılması gerektiğini KIB-TEK Müdürü’ne söylediğini belirterek, “hayatı ben insanlar için nasıl daha farklı kılabilirim elektrik enerjisi konusunda. Nasıl daha farklı bir yapıya bürünebileceği konusunda görüşlerimi de ifade ettim sayın müdüre” dedi.

3’lü tarifeyle ilgili KIB-TEK müdüründen bir çalışma yapmasını istediğini ifade eden Taçoy, yoğun saatlerdeki daha fazla enerji ihtiyacının sisteme dahil edilebilecek yeni akımlarla giderilebileceğini belirtti.

Taçoy, Türkiye ile enterkonnekte bağlantının ne olacağı konusu netleşmeden, yeni bir jeneratör yatırımına şu an için karşı olduğunu da kaydederek, “nasıl bir sistem öngörüyorum bu henüz yok. Önce sistemi ortaya koymamız lazım” dedi.

BRTK