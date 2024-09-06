Taçoy: “Üreten insanların yanında olarak üretimin önündeki engelleri kaldıracağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, üreten insanların yanında olarak üretimin önündeki engelleri kaldıracaklarını kaydetti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Hasan Taçoy Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin üretimin en stratejik örgütlerinden ve faaliyetlerinin takdire şayan olduğunu söyleyen Hasan Taçoy, birliğin sadece üretime değil en önemli ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmesine katkı sağladığına da dikkat çekti.

Esnaf ve zanaatkarlara emekleri için teşekkür eden Taçoy, “Sadece ‘üretmek önemlidir’ demekle olmuyor. Bunu somut çabalarla desteklemek, atılacak adımları ileriye götürmek gerek” diye konuştu.

Üreten insanların yanında olarak üretimin önündeki engelleri kaldıracaklarını yineleyen Hasan Taçoy “ Tüm bunların planlanmasında devletle esnaf ve zanaatkarlarımızın da birlikte çalışması gerek. Bunu başardığımız zaman geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Taçoy, ziyaretin son derece faydalı olduğunu ve sorunların yanı sıra geleceğe yönelik adımları da değerlendirdiklerini ifade etti.