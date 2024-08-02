Taçoy: Üyesi olmadığın bir partinin işine karışma

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın UBP kurultayına yönelik hükümet değerlendirmesini yorumladı. Taçoy, Meclis yapısında farklı hükümet seçenekleri bulunduğuna işaret etti.

Hasan Taçoy, Arıklı'nın “erken seçime gideriz” söyleminin ise anlamsız olduğunu belirterek, “Açıklama yaparken ayaklarımız yere basacak. Ben bunu Erhan beyin bir dil sürçmesi olarak görüyorum. Çünkü bir ülke yönetiyoruz. Bazı mesajlar vereceksen eğer farklı ver. Üyesi olmadığın bir partinin işine de karışma,” ifadelerini kullandı. Kurultayda oy kullanacak üye listesine yönelik olarak, demokrasinin koyduğu kuralların uygulanması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Taçoy, “Bir hanımefendi kalkacak ve diyecek ki ‘hayır, bunlar oy kullanacak, bunlar oy kullanmayacak’. Ne münasebet! Sen misin buna karar verecek olan? Diğeri de korkusundan bunu yazacak. Yazma kardeşim, okumuş adamsın. Elinin altında tüzük var. Oku ve yorumunu yap,” dedi.