Taçoy ve Günay görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay’ı makamında kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.

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23/03/2022

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Taçoy ve Günay görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay’ı makamında kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Taçoy, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin aktüeryal dengelerinin hesaplanması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında ilerleyen günlerde iş birliği yapılması için Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ile istişarelerde bulundu.

23/03/2022 15:00
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