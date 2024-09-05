Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, vizyon ve hedeflerini açıkladı.

"Güçlü irade Güçlü UBP sloganı ile açılış yapan Taçoy, ülkenin her alanda güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası çizeceklerini kaydetti. Taçoy'un manifesto başlıkları arasında ekonomik, siyasal, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda geniş çaplı reformlar dikkat çekiyor.

Öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

- "Hükümet İcraatlarını Takip Kurulu Oluşturulacak"

- "Gerçekçi ve Dinamik Dış Politika"

- "Adalet Sistemi Güçlendirilecek"

- "Kendi Ayakları Üzerinde Duran Güçlü Ekonomiye Geçiş"

- "Tarım ve Hayvancılığa Tam Destek"

- "Gençlerimizin ve Kadınlarımızın Ekonomiye Katılımı Teşvik Edilecek"

- "Bölgesel Teşvikler Artırılacak"

- "İhracatta Yeni Adımlar Atılacak"

- "KOBİ'lerimizin Rekabet Gücü Artırılacak, Esnaflarımız Korunacak"

- "Yeşil Ekonomiye Geçiş ve Dijital Dönüşüm"

- "Ailelerimize ve Kadınlarımıza Güçlendirilmiş Destekler"

- "Hiçbir Gencimizi ve Sporcumuzu Geride Bırakmayacağız"

- "Yaşlılarımız, Engellilerimiz ve Emeklilerimiz Unutulmayacak"

- "Kamusal Sağlık Sistemi Reform Süreci Başlatılacak"

- "Eğitim ve Öğretmenlerimiz Geleceğimizdir"

- "Kıbrıs Türkü Büyük Adımlar Atacak"

- "Yerel Yönetimlerde Güçlendirme ve Reformlar"

- "İletişim Teknolojisinde Değişim Yakalanacak"

- "Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlişkiler Güçlendirilecek"

- "Muhtarlarımıza Sahip Çıkacağız"