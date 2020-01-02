Taçoy: Ya zam olacak, ya da tedbir alınacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bir televizyon kanalında enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya örgütleri tarafından, sülfür oranlarının 0,5’e düşürülmesinin kararlaştırıldığını ve üretim merkezlerinin daha kaliteli akaryakıt kullanması gerektiğini ifade eden Taçoy, bu durumun fiyatları pahalı kıldığını belirtti.

Bakan Taçoy, fiyatlarda minimum yüzde 25’lik bir artış beklendiğini kaydederek, “Akaryakıttaki bu pahalılığının enerji faaliyetlerine yüzde 25’lik bir zamla yansıyabilir. Bu yansıma olursa, TÜFE’nin yüzde 38 artacağını hesapladık. Buna göre tedbirler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Aldığı tedbiri, geçtiğimiz Salı günü Bakanlar Kurulu’na sözlü olarak sunduğunu, bu haftaki toplantıda da yazılı olarak sunacağını belirten Taçoy, “Bir karar vermek mecburiyetindeyiz; ya yüzde 25 zammın yılın ortasında gerçekleşmesine rıza göstereceğiz ya da tedbirler alacağız” ifadelerini kullandı.

Yüzde 25’lik zammın olmaması için çalıştığını ifade eden Taçoy, bu tedbiri Bakanlar Kurulu’nun da muhalefetin de kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Benim aldığım tedbir uygulanırsa, tüm dünyada bu dalgalanma olurken, bizde yılsonuna kadar fiyat değişmez, 98 kuruşta kalır” şeklinde konuştu.

Bakan Taçoy, almayı planladığı tedbirin içeriğini, ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.

(BRT)

02/01/2020 13:47