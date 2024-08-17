Taçoy, yarın yapılacak UBP ilçe örgütleri seçimi öncesinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, yarın yapılacak ilçe örgütleri seçimi öncesinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Taçoy yazılı açıklamasında kişisel bir yarışın değil, UBP’yi daha ileriye taşıma yarışı içerisinde olunduğunu kaydetti ve “21 Eylül’deki kurultayımız sonrası omuz omuza vererek hem partimizi hem de ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Yarınki seçimlerin tamamlanmasıyla artık 21 Eylül’deki büyük kurultaya sıra geleceğini belirten Taçoy, bugüne kadar köy ve mahalle örgütlerinde hizmet vermek için yarışanları tebrik etti ve “Sizler bu partinin yegâne sahipleri ve en temel gücüsünüz. Sizin üzerinizde ne bir güç ne de başka bir irade mevcuttur. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz demokrasi ve birliktelik ruhundan aldığım güçle ben de çıktığım yola çok daha inançlı bir şekilde devam etmekteyim” dedi.

Başkanlığa seçilmesi halinde verdiği tüm sözleri yerine getireceğini bir hesaplaşma yanlışına düşmeyeceğini kaydeden Taçoy, “Çünkü buna partimizin de ülkemizin de ihtiyacı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi ortaya koyarak, ‘Güçlü İrade, Güçlü UBP’ sloganını hayata geçireceğiz. Önce irademizi sonrasında da gücümüzü ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Başta elektrik sorunu olmak üzere, çözüm bekleyen tüm konuları önlerine koyduklarını belirten Taçoy, “Laf değil icraat üreterek bunları aşacağız” dedi.

Kendi aralarında yarışırken düşman değil sadece rakip olduklarının ve günü geldiğinde yine birlikte partilerini iktidara taşıyacaklarının unutulmamasını isteyen Taçoy, “Bireysel bir kavganın değil, partimizi daha ileriye taşıma yarışının içerisindeyim. Unutmayınız ki birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu vesileyle, yarın gerçekleşecek olan ilçe örgütleri seçiminde aday olan herkese başarılar diler, Güçlü UBP’nin onların katkısı ve üyelerimizin Güçlü İradesi ile tesis edileceğini hatırlatmak isterim.” dedi.