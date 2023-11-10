Taçoy’dan 10 Kasım mesajı…

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 85’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Varlığını yüce milletine adamış olan büyük öndere Türk tarihi içinde son derecede seçkin bir yer sağlayan en önemli özelliği kuşkusuz vatan kurtaran milli bir kahraman olmasıdır.” dedi.

Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık ömrünü, mili bir devletin kurulmasını sağlayan savaşlar ve kurulan yeni devleti muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsü ve azmi uğrunda verdiği mücadeleyle geçirdiğini vurguladı

“Milletin artık yaşama gücünü tükettiği zannedilen bir dönemde, o korkusuzca ortaya atılarak Türk milletinin bağımsız yaşama arzusuna ve vatan toprağı sevgisine güvenmiş, Milli Mücadele’yi hiçbir şeyden yılmayan iradesiyle organize etmiştir.” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“O, bitip tükenmeyen enerjisi, ileriyi görme ve sezme kabiliyeti, pratik ve berrak zekası, üstün komutanlık özellikleri, zaman, mekan ve imkan faktörlerini en iyi şekilde birleştirme yeteneği ile büyük devletlerin istilacı güçlerini, Anadolu topraklarında boğarak son bağımsız Türk devletini yok olmaktan kurtarmış milli bir kahramandır.

Onun başarıları sadece Türkiye için paha biçilmez bir değer olmakla kalmamış, özellikle bağımsızlık özlemi içinde bulunan veya gelişmekte olan ülkeler için bir ümit ışığı, değerli bir ilham kaynağı haline gelmiştir.

Bu inançla, bütün varlığını yüce Türk milletine adamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anarım.”