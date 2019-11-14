Taçoy’dan 15 Kasım mesajı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin tacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “7’den 70’e bir toplumun soykırıma karşı durup, varlığına ve haklarına sahip çıkmasının belgesidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...” dedi.

Taçoy 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının varlığını sona erdirmek amacıyla soykırım planları kurup bunu uygulamaya kalkışan Rum zihniyetine karşı verilen varoluş mücadelesinin dünya tarihine örnek olarak kayıt edilmesi gereken bir destan olduğunu vurguladı.

Taçoy şöyle devam etti:

“Biz bugünlere kolay gelmedik. Öldürüldük, kaçırıldık, yakıldık, canlı canlı toprağa gömüldük. Yok edilmek istendik. Ama direndik. Umudun en aza indiği anımızda bile önce Allah’a, ardından kendi imanımız ve kanımız ile Anavatan Türkiye’ye inandık, güvendik. Haklı çıktık, kazandık ve muzaffer olduk. Ancak bu, bizi geleceğe taşımak için yetmezdi. Savaş alanında kazanılan zaferlerin siyasi alanda devam etmesi gerektiği bilinciyle siyasi mücadele devam etti.

Kıbrıs Türkü şehitler pahasına elde ettiği egemenlik ve bağımsızlığını güvence altına almak için bundan 36 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bugün bizi özgürlük ve bağımsızlığımızdan etmek, egemenliğimizi elimizden almak isteyenlere karşı en büyük güvencemiz, Cumhuriyetimiz’dir. Kavgamız bitmemiştir. Bağımsızlık sevdamız asla bitmeyecek.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 36 yaşına ulaşan Cumhuriyeti ekonomik alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını da belirterek, “Siyasi mücadele devam ederken, ekonomik hedeflerin de doğru ve bizi ileriye taşıyacak vizyonlarla hayata geçirilmesi önemlidir. Unutmamalıyız ki, savaş alanında elde edilen zaferler ve siyasi alanda kazanılan başarılar güçlü bir ekonomi ile devam ettirilmezse bir anlam taşımaz” ifadelerini kullandı.

Taçoy, bugün geleceği; sadece siyasi alana sıkıştırmak isteyen ve yanlışa düşen zihniyetler gördüklerini, siyasi çözümün Kıbrıs Türk halkına yeteceğinin büyük bir yanlış ve hatta gaflet olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ekonomik gelişim olmazsa olmazdır. Siyasi çözüm tek başına ekonomiyi düzeltmez. Ekonomimizi doğru raya oturtmamız halinde siyasi çözüm de kendiliğinden gelir. KKTC’nin varlığını inkar edip olmayacak hayaller peşinde koşmak yerine, devletimize ve egemenliğimize sahip çıkarak geleceğimizi bunun üzerine kurmalıyız.

Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bu günlerde, Mavi Vatan’a dört elle sarılmalıyız. Anavatan Türkiye’nin vermiş olduğu destek ile başaramayacağımız bir şey yoktur. Bizi Türkiye’den, onun güvencesinden mahrum bırakmak isteyenlerin tek hedefi Kıbrıs Türk halkının egemenliğidir. Egemenliğimize dört elle sarılmalıyız. Unutmamalıyız ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğimizin ve varlığımızın yegane güvencesidir.

Cumhuriyetimiz’in 36’ncı yaşını kutlarken, bizleri bugünlere ulaştıran başta liderlerimiz Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, gazilerimize de şükran ve minnetlerimi sunarım. KKTC’nin kuruluş yıl dönümü tüm mukavemetçi halkımıza kutlu olsun.”

14/11/2019 22:37