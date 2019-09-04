Taçoy: Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı
04/09/2019
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“Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” basın toplantısında Başbakan ve Bakanlar soruları yanıtladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Taçoy, Maliye Bakanlığı ile olan mahsuplaşmadan sonra kurumun gerekli yatırımları yapması için çalışmalar yapıldığını, dolayısıyla El-Sen’in grev yapması için bir gerekçe olmadığını kaydetti.
Taçoy, yapılacak grevin, tahsilatları ve yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.
(BRT)