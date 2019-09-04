Taçoy: Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı

“Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” basın toplantısında Başbakan ve Bakanlar soruları yanıtladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Taçoy, Maliye Bakanlığı ile olan mahsuplaşmadan sonra kurumun gerekli yatırımları yapması için çalışmalar yapıldığını, dolayısıyla El-Sen’in grev yapması için bir gerekçe olmadığını kaydetti.

Taçoy, yapılacak grevin, tahsilatları ve yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.

(BRT)