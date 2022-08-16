Taçoy’un Ankara ziyaretleri devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği Eylem Planı çerçevesindeki Ankara ziyaretleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki heyet, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaKİ tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

Heyet daha sonra, Balgat 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sosyal Yardımlar” konulu sunuma katıldı.

Sunumun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran eşliğinde kurumu gezerek bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri heyeti ziyaret programı kapsamında, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı da ziyaret ederek kurumda incelemelerde bulundu

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16/08/2022 13:02