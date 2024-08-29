Taçoy’un Zafer Bayramı mesajı…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı, milletvekili Hasan Taçoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy, mesajında şunları kaydetti:

“Yüce Türk Milleti’nin bağımsızlığına, egemenliğine ve istiklale olan inancının somutlaşmış bir destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir yıldönümünde daha içimiz gururla, yüreğimiz bugünleri bize getirenlere olan şükran duygusuyla dolmakta.

Türk Ulusu’nun egemenliğine ve vatan topraklarına göz dikenlerin sonunun mutlak mağlubiyet olduğunun dünya tarihine bir kez daha altın harfler ile yazıldığı bir tarihtir 30 Ağustos. O tarih, yedi düvelin ordularına egemenliğini çiğnetmeyen bir milletin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile verdiği İstiklal Savaşı’nın zafer ile taçlandığı bir yüce gündür.

Tarihi ile her zaman gurur duymuş bir milletin ferdi olarak, 30 Ağustos’ta aynı duyguyu sonsuz bir şekilde yaşamaktayım. Ne mutlu bizlere ki bu topraklar üzerinde ve bu bayrak altında, yüce bir ırkın evlatları olarak bir araya geldik. Varlığımızın yegane temeli olan birliğimizi bitirmek adına bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabımız, 30 Ağustos gibi zaferlerimiz olacaktır. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Gazi Mustafa Kemal ve O’nun kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sonsuz şükranlarımı sunarım. Zaferlerin zaferi 30 Ağustos hepimize kutlu olsun”