Tadic kararını resmen açıkladı: Bir devir sona erdi

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'nin yıldızı kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte Sırbistan Milli Takımı ile ilgili kararını açıkladı.



TADIC'TEN MİLLİ TAKIMA VEDA



Dusan Tadic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. Tadic açıklamasında, "Bu duyuruyla tüm futbolseverlere seslenmek istiyorum. Mümkün olduğunca doğru ve doğrudan olmaya çalışıyorum. İfade ettiğim görüşlerin arkasındayım. Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'daki Sırp takımında yer alan herhangi birine hakaret etme niyetinde olmadığımı, dolayısıyla hakkında tartışma yaşandığını bildiğim bazı şeyleri son kez açıklama ihtiyacı duyduğumu özellikle vurgulamak isterim. Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Tadic milli takım formasıyla 111 maça çıktı. 35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 40 asistlik katkı verdi.