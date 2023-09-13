Tadic ve Dzeko'dan cevap

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri’ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.