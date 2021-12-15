Taekwondo Karate Aikido Martialarts kuşak sınavı yapıldı

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15/12/2021

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Taekwondo Karate Aikido Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate judo karate  Federasyonu tarafından organize edilen Martialarts 122.Taekwondo 71 . Karate  11. Aikido  Renkli kusak sınav renkli Kuşak telafi  sınavı 12 Aralık Pazar günü   Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Sınavda başarılı olanlara kuşakları 17 Aralık Cuma akşamı düzenlenecek törwende yetkililer tarafından verilecek.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

MubarakAbdurraheem, FadigaKaramolla, SpellaneGankama, Ömer Faruk Türe, Ege Salih Babacan, Yakup Kağan Dağ, Ali Ersoy

7.Gıp Sarı  YeşilKuşak Kazananlar

Nisa Gugkaeva, Şebnem Eryiğit

6.Gıp  Yeşil Kuşak Kazananlar

MaximSopylyuk, Deniz Tunçbilek

5.Gıp  Yeşil Mavi  Kuşak Kazananlar

Sinem Naz Süvari, Derin Su Tunçbilek

4.Gıp  Mavi Kuşak Kazananlar

Abdullah Baştaş, Karmen Küçük, Elif Baştaş, Sam Norozi, Muhammed Sefa Kılıç, İlayda Saygınel, Arda Özalemdar

3.Gıp  Mavi Kırmızı  Kuşak Kazananlar

StefaniyaGukovskaya, Ayşe Nisa Eğilmez, Almira Keşkek

2.Gıp  Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ali Liman, Halil Bildik

1.Gıp  Kırmızı siyah  Kuşak Kazananlar

Daniel Korshunov, SouagndnPeguyStephane

KARATE

7.Kyu Sarı Kuşak Kazananlar

Mediha Akhmatova, Berfin Kaya, SafiyaAkhmatova, Emirhan Özkan, Emirhan Rajopov

6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar

Derya Celalleddinoğlu, ViktoriyaeAlpsaran, AleksandraKhomyshina, GeorgiyVoronov, Timur Leonov, ArtemIvanov, Deniz Güneş Dinçer, Berk Vladislav Fidan

5.Kyu YeşilKuşak Kazananlar

Ali Achilov, Samir Şimşek, Timur Şimşek, OleksandrDidukh, OleksiiDidukh

4.Kyu Sarı Kazananlar

GlebYurchenko, Alexander Molodtsov

AİKİDO

5.Kyu Kazananlar

Aykut Çetin

4.Kyu Kazananlar

ArenGüralp

3.Kyu Kazananlar

Defne Mutluoğlu

2.Kyu Kazananlar

Serkan Mutluoğlu

15/12/2021 12:09
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TAGS: Taekwondo
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